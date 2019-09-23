Пьяный сибиряк облил бензином и поджёг свою девушку

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Пьяный сибиряк облил бензином и поджёг свою девушкуРубрика: проиcшествия
23.10.2019 09:29
фото с сайта pixabay.com
Следователи предъявили обвинение жителю Алейского района; 34-летний мужчина чересчур «разгорячился».
Житель Алтайского края решил наказать свою подругу и поджёг её. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по региону.
Инцидент произошёл в ночь с 20 на 21 октября. Между обвиняемым и его возлюбленной вспыхнула ссора. Разгорячённый мужчина решил закончить спор, облил женщину бензином и поджёг.
В настоящее время 37-летняя сибирячка находится в больнице, где ей оказывают медицинскую помощь.
Напомним, 21 августа житель Горного Алтая тоже поджёг свою девушку. От полученных травм женщина скончалась.
Никита Минин
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Лента новостей
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