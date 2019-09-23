5 баллов
+1
63.8 70.96
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

С собой - перекус, фонари и рации: волонтёры выдвинулись на поиски пропавшего в Бердске подростка

сегодня 19:04 Общество 0 Коммент.

Кыргызская полиция раскрыла подробности массовой драки на Хилокском рынке

сегодня 18:55 Общество 0 Коммент.

Депутат новосибирского парламента умер после тяжёлой болезни

сегодня 18:52 Общество 0 Коммент.

Минстрой региона исполнит поручения Андрея Травникова по вводу долгостроев в Новосибирске

сегодня 18:50 Общество 0 Коммент.

В рамках нацпроекта БКД 2.0 в Новосибирской области закатали в асфальт дорогу до Зюзи

сегодня 17:32 Общество 0 Коммент.

Шкаф упал на воспитанников в детском саду Новосибирска

сегодня 17:23 Хроника 0 Коммент.

Родители осуждённого за драку фанатов «Сибири» с красноярцами добились апелляции в Новосибирске

сегодня 17:15 Общество 0 Коммент.

За падение ребёнка со второго этажа гостиницы в Новосибирске виновных наказали штрафом

сегодня 17:05 Общество 0 Коммент.

Сломавшийся трамвай заблокировал движение в Новосибирске

сегодня 16:45 Общество 0 Коммент.

«Бешеная табуретка» прокатилась по дорогам Новосибирска

сегодня 16:42 Общество 0 Коммент.

Новосибирскому метрополитену не хватает денег на ремонт вагонов

сегодня 16:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирск не попал в топ-10 российских городов по количеству иномарок

сегодня 15:32 Общество 0 Коммент.

Сбитую в Новосибирске школьницу перевели в реанимацию

сегодня 15:17 Хроника 0 Коммент.

«Асисяй, это Новосибирск»: почему клоуны Славы Полунина накинули петлю себе на шею

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Телеведущую Елену Малышеву увезли на скорой

сегодня 14:57 Общество 0 Коммент.

Из военной телестанции в Новосибирске сделают музей

сегодня 14:52 Общество 0 Коммент.

Бердск затянуло ледяной коркой: мэр раскритиковал коммунальщиков

сегодня 14:43 Общество 0 Коммент.

Фристайл на снежных склонах Шерегеша обещают устроить в ближайшие выходные

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

Очистные для ливневых стоков обойдутся аэропорту Толмачёво в миллиард рублей

сегодня 13:56 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Родители осуждённого за драку фанатов «Сибири» с красноярцами добились апелляции в Новосибирске

Рубрика: общество

23.10.2019 17:15

ФОТО С САЙТА НОВОСИБИРСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

Пять свидетелей и участников драки говорят о невиновности Виктора Афанасьева в смерти Эдуарда Самышкина; подозреваемый уезжал из города вместе с одним из участников конфликта.

Родители новосибирца Виктора Афанасьева добиваются пересмотра дела по обвинению в смерти красноярского футбольного фаната по неосторожности. Сегодня, 23 октября, Новосибирский областной суд назначил дату слушания апелляции по приговору Заельцовского районного суда.

Стычка футбольных фанатов « Сибири» и «Енисея» произошла 18 ноября 2017 года на окраине Новосибирска возле школы № 130 в Калининском районе. Стороны заранее договорились провести честную драку 13 на 13 человек, драка длилась 30 секунд и завершилась поражением красноярцев. Двое гостей города остались лежать на земле с травмами, в том числе 30-летний Эдуард Самышкин – впоследствии он скончался в больнице от черепно-мозговой травмы.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть человека. В декабре 2017 года полиция задержала подозреваемого Виктора Афанасьева и заключила его под стражу. 13 июня 2019 года Заельцовский районный суд вынес приговор обвиняемому и назначил восемь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Родители Виктора Афанасьева пытаются доказать, что их сын невиновен и не принимал участия в избиении лежачего Эдуарда Самышкина, приведшего к смертельным травмам головы. Корреспондент Сиб.фм встретился с родителями осуждённого и изучил материалы уголовного дела, в основе которого лежат показания двух тайных свидетелей и видео самой драки, которое было испорчено. Схемы передвижения участников драки и показания пяти свидетелей со стороны защиты опровергают или не подтверждают, что Виктор Афанасьев бил погибшего Самышкина – он дрался с другими красноярцами. 

Представитель новосибирского фанатского движения и родители сообщили Сиб.фм, что после драки Виктор Афанасьев уехал из города не один, а вместе с ещё одним участником драки. Защита Виктора Афанасьева продолжает настаивать на невиновности осуждённого и требует детального рассмотрения доказательств по делу – видео драки и показаний свидетелей. 

Новосибирский областной суд назначил слушание апелляции по уголовному делу Виктора Афанасьева, по данным сайта суда, слушание состоится 25 октября в 13:00. 

Напомним, в мае массовую драку в поезде «Новосибирск — Барнаул» устроили 14 человек, однако это не было конфликтом нетрезвых компаний. 

Никита Манько

Теги: ФК Сибирь трагедии драки Апелляционный суд

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

С собой - перекус, фонари и рации: волонтёры выдвинулись на поиски пропавшего в Бердске подростка

сегодня 19:04 Общество 0 Коммент.

Кыргызская полиция раскрыла подробности массовой драки на Хилокском рынке

сегодня 18:55 Общество 0 Коммент.

Депутат новосибирского парламента умер после тяжёлой болезни

сегодня 18:52 Общество 0 Коммент.

Минстрой региона исполнит поручения Андрея Травникова по вводу долгостроев в Новосибирске

сегодня 18:50 Общество 0 Коммент.

В рамках нацпроекта БКД 2.0 в Новосибирской области закатали в асфальт дорогу до Зюзи

сегодня 17:32 Общество 0 Коммент.

Шкаф упал на воспитанников в детском саду Новосибирска

сегодня 17:23 Хроника 0 Коммент.

Родители осуждённого за драку фанатов «Сибири» с красноярцами добились апелляции в Новосибирске

сегодня 17:15 Общество 0 Коммент.

За падение ребёнка со второго этажа гостиницы в Новосибирске виновных наказали штрафом

сегодня 17:05 Общество 0 Коммент.

Сломавшийся трамвай заблокировал движение в Новосибирске

сегодня 16:45 Общество 0 Коммент.

«Бешеная табуретка» прокатилась по дорогам Новосибирска

сегодня 16:42 Общество 0 Коммент.

Новосибирскому метрополитену не хватает денег на ремонт вагонов

сегодня 16:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирск не попал в топ-10 российских городов по количеству иномарок

сегодня 15:32 Общество 0 Коммент.

Сбитую в Новосибирске школьницу перевели в реанимацию

сегодня 15:17 Хроника 0 Коммент.

«Асисяй, это Новосибирск»: почему клоуны Славы Полунина накинули петлю себе на шею

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Телеведущую Елену Малышеву увезли на скорой

сегодня 14:57 Общество 0 Коммент.

Из военной телестанции в Новосибирске сделают музей

сегодня 14:52 Общество 0 Коммент.

Бердск затянуло ледяной коркой: мэр раскритиковал коммунальщиков

сегодня 14:43 Общество 0 Коммент.

Фристайл на снежных склонах Шерегеша обещают устроить в ближайшие выходные

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

Очистные для ливневых стоков обойдутся аэропорту Толмачёво в миллиард рублей

сегодня 13:56 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
17.09.2018

Как собака

Есть ли шанс на счастье для людей и зверей

Читать далее

Новости по теме

«Проклятое место»: пенсионерка разделила участь погибшей при разгрузке у магазина в Новосибирске вчера 17:01 Итоги недели Сиб.фм: хаос на дорогах и смерть в школе 20.10.2019

Популярное

Image

«Это конец»: погибшая десятиклассница из Новосибирска предупредил...

Image

Лайфхак дня: как сделать обувь не скользкой

Image

Топ-5 самых горячих фитнес-тренеров Новосибирска

Image

Анастасия Заворотнюк отказалась от вакцины, которая могла бы прод...

Image

«Чувствовала давление в семье»: друзья погибшей в Новосибирске де...

Image

Создателей «Бахетле» признали банкротами в Новосибирске

Image

Стала известна стоимость лечения больной раком Анастасии Заворотн...

Image

Прокуратура проверит школу в Новосибирске, в которой погибла деся...

Image

Эвакуируют жильцов дома из-за найденной во дворе бомбы в Барнауле

Image

«Это ЧП городского масштаба» – власти Новосибирска прокомментиров...

Image

«Слёт клуба любителей летней резины»: в массовом ДТП в Новосибирс...

Image

«Клетки мозга отмирают»: онколог рассказал о болезни Анастасии За...

Image

Дорого-богато: топ-5 иномарок Новосибирска с самым высоким трансп...