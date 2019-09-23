Родители осуждённого за драку фанатов «Сибири» с красноярцами добились апелляции в Новосибирске

ФОТО С САЙТА НОВОСИБИРСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

Пять свидетелей и участников драки говорят о невиновности Виктора Афанасьева в смерти Эдуарда Самышкина; подозреваемый уезжал из города вместе с одним из участников конфликта.

Родители новосибирца Виктора Афанасьева добиваются пересмотра дела по обвинению в смерти красноярского футбольного фаната по неосторожности. Сегодня, 23 октября, Новосибирский областной суд назначил дату слушания апелляции по приговору Заельцовского районного суда.

Стычка футбольных фанатов « Сибири» и «Енисея» произошла 18 ноября 2017 года на окраине Новосибирска возле школы № 130 в Калининском районе. Стороны заранее договорились провести честную драку 13 на 13 человек, драка длилась 30 секунд и завершилась поражением красноярцев. Двое гостей города остались лежать на земле с травмами, в том числе 30-летний Эдуард Самышкин – впоследствии он скончался в больнице от черепно-мозговой травмы.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть человека. В декабре 2017 года полиция задержала подозреваемого Виктора Афанасьева и заключила его под стражу. 13 июня 2019 года Заельцовский районный суд вынес приговор обвиняемому и назначил восемь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Родители Виктора Афанасьева пытаются доказать, что их сын невиновен и не принимал участия в избиении лежачего Эдуарда Самышкина, приведшего к смертельным травмам головы. Корреспондент Сиб.фм встретился с родителями осуждённого и изучил материалы уголовного дела, в основе которого лежат показания двух тайных свидетелей и видео самой драки, которое было испорчено. Схемы передвижения участников драки и показания пяти свидетелей со стороны защиты опровергают или не подтверждают, что Виктор Афанасьев бил погибшего Самышкина – он дрался с другими красноярцами.

Представитель новосибирского фанатского движения и родители сообщили Сиб.фм, что после драки Виктор Афанасьев уехал из города не один, а вместе с ещё одним участником драки. Защита Виктора Афанасьева продолжает настаивать на невиновности осуждённого и требует детального рассмотрения доказательств по делу – видео драки и показаний свидетелей.

Новосибирский областной суд назначил слушание апелляции по уголовному делу Виктора Афанасьева, по данным сайта суда, слушание состоится 25 октября в 13:00.

Напомним, в мае массовую драку в поезде «Новосибирск — Барнаул» устроили 14 человек, однако это не было конфликтом нетрезвых компаний.