С собой - перекус, фонари и рации: волонтёры выдвинулись на поиски пропавшего в Бердске подростка

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С собой - перекус, фонари и рации: волонтёры выдвинулись на поиски пропавшего в Бердске подросткаРубрика: общество, проиcшествия
23.10.2019 19:04
Фото из группы "Лиза Алерт Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"
Волонтёры отряда "Лиза Алерт" объявили вечерний сбор добровольцев для поисков 14-летнего подростка в Бердске; мальчишка пропал больше суток назад.
Добровольцев позвали присоединиться к поискам Евгения Ширшилина, который пропал в Бердске 22 октября. Желающим поучаствовать в прочёсывании территории посоветовали взять с собой фонарики, рации и перекус. Об этом сообщается в группе поискового отряда "Лиза Алерт Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте".
Экипажи планируют осмотреть как заброшенные объекты в самом Бердске, так и на территории леса.
Напомним, об исчезновении школьника стало известно сегодня. 14-летнего Евгений Ширшилин был одет в чёрную куртку и штаны болотного цвета. Парень — худощавого телосложения, рост — около 175 сантиметров.
Мария Машанова
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