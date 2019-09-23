С собой - перекус, фонари и рации: волонтёры выдвинулись на поиски пропавшего в Бердске подростка

Фото из группы "Лиза Алерт Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"

Волонтёры отряда "Лиза Алерт" объявили вечерний сбор добровольцев для поисков 14-летнего подростка в Бердске; мальчишка пропал больше суток назад.

Добровольцев позвали присоединиться к поискам Евгения Ширшилина, который пропал в Бердске 22 октября. Желающим поучаствовать в прочёсывании территории посоветовали взять с собой фонарики, рации и перекус. Об этом сообщается в группе поискового отряда "Лиза Алерт Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте".

Экипажи планируют осмотреть как заброшенные объекты в самом Бердске, так и на территории леса.

Напомним, об исчезновении школьника стало известно сегодня. 14-летнего Евгений Ширшилин был одет в чёрную куртку и штаны болотного цвета. Парень — худощавого телосложения, рост — около 175 сантиметров.