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Сбербанк и ГК «Стрижи» ввели в эксплуатацию вторую очередь ЖК «Солнечные часы»Рубрика: экономика
23.10.2019 12:13
Фото предоставлено Сбербанком России
ЖК «Солнечные часы» – первый проект за Уралом, реализованный по новому законодательству в рамках проектного финансирования с использованием счетов эскроу; во вторую очередь «Солнечных часов» входят два кирпичных дома: пятиэтажный на 15 квартир и десятиэтажный на 118.
Сбербанк и группа компаний «Стрижи» ввели в эксплуатацию вторую очередь жилого комплекса «Солнечные часы». Проект застройщика стал первым за Уралом, реализованным в полном соответствии с изменениями в ФЗ-214 – в рамках проектного финансирования с использованием счетов эскроу. Договор проектного финансирования был подписан между Сибирским банком ПАО Сбербанк и ООО «Экострой», входящим в ГК «Стрижи».
Вторая очередь нового жилого комплекса включает в себя два кирпичных дома: пятиэтажный на 15 квартир и десятиэтажный на 118.
Согласно изменениям в ФЗ-214, вступившим в силу с 1 июля 2019 года, большинство застройщиков лишились возможности напрямую привлекать средства дольщиков, им приходится переходить на проектное финансирование и расчёты через специальные счета эскроу. Это счета условного депонирования, на которых средства заморожены до окончания строительства. В этом случаи риски дольщиков отсутствуют – если по каким-то причинам строительство остановится, банк вернёт деньги покупателям.
Татьяна Галкина, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:
«Группа компаний "Стрижи" была одной из первых, кто перешёл на новый формат работы, с проектным финансированием строительства и использованием счетов эскроу. Жилой комплекс "Солнечные часы" возводится в полном соответствии со всеми переменами в законодательстве, благодаря которым темпы строительства совершенно не зависят от темпов продаж. И, как показал пример "Стрижей", сроки строительства сокращаются от 7-9 месяцев при сохранении качества работ!»
Игорь Белокобыльский, генеральный директор ГК «Стрижи»:
«Мы были первым проектом, решением Сбербанка получившим проектное финансирование со счетами эскроу. Год прошёл. Реализовав этот проект, мы получили новый опыт, уникальные компетенции и взаимопонимание между структурами, которого раньше никогда не было. Именно это взаимопонимание является сверхценным результатом проекта».
Напомним, 14 октября Сбербанк провёл в Новосибирске лекцию Михаила Казиника для воспитанников детских учреждений.
Анатолий Якимов
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