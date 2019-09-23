Сбитую в Новосибирске школьницу перевели в реанимацию

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Восьмилетняя школьница попала под колёса иномарки в Первомайском районе Новосибирска; кроме перелома ноги у девочки обнаружилась черепно-мозговая травма.

У доставленной в больницу после ДТП школьницы диагностировали серьёзные травмы. Ранее сообщалось, что у подростка сломана нога, но после осмотра медики выявили у пострадавшей черепно-мозговую травму. Об этом сообщил инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

Он уточнил, что девочка находится в реанимации.

Инцидент произошёл сегодня, 23 октября, возле дома № 38 на улице Аксёнова. Водитель Toyota Yaris не заметил восьмилетнюю школьницу, которая переходила дорогу. Пострадавшая утверждала, что шла по «зебре», тогда как автомобилист настаивает, что ребёнок появился вне зоны пешеходного перехода.

Напомним, 15 сентября подросток попал в реанимацию после ДТП в Бердске.