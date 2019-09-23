Сейф с золотом станет компенсацией пострадавшим в Красноярске

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Сейф с золотом станет компенсацией пострадавшим в КрасноярскеРубрика: общество
23.10.2019 09:53
фото с сайта agenda-u.org
В Красноярске нашли пропавший во время прорыва дамбы сейф с золотом; стоимость находки, по оценкам специалистов, составляет от 5 до 8 миллионов рублей.
О находке сейфа с золотом в посёлке старателей сообщили в СК России. Сотрудники МЧС обнаружили его после обрушения одной из заводей на месте разлива реки Сейбы.
Несколько дней назад о пропаже сообщил генеральный директор ООО «Сисим».
После вскрытия в сейфе обнаружили девять колб с неповреждёнными пломбами, предположительно, с золотом. Также внутри были найдены 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки.
Специалисты оценили найденное в 5,4-8,1 млн рублей. Находку изъяли и приобщили к материалам дела.
В Следственном комитете сообщили, что золото будет использовано для возмещения ущерба потерпевшим. Соответствующее ходатайство поступит в суд в ближайшее время.
Напомним, трагедия в поселке старателей на реке Сейбе произошла рано утром 19 октября. Вода подмыла несколько дамб и обрушилась на жилые вагончики.
В результате произошедшего 15 человек погибли, еще пять пропали без вести и до сих пор не найдены.
Напомним, 21 октября сообщалось об увеличении количества пострадавших во время прорыва дамб в Красноярске.
Алёна Коврова
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