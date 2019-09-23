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Сейф с золотом станет компенсацией пострадавшим в Красноярске

Рубрика: общество

23.10.2019 09:53

фото с сайта agenda-u.org

В Красноярске нашли пропавший во время прорыва дамбы сейф с золотом; стоимость находки, по оценкам специалистов, составляет от 5 до 8 миллионов рублей.

О находке сейфа с золотом в посёлке старателей сообщили в СК России. Сотрудники МЧС обнаружили его после обрушения одной из заводей на месте разлива реки Сейбы.

Несколько дней назад о пропаже сообщил генеральный директор ООО «Сисим».

После вскрытия в сейфе обнаружили девять колб с неповреждёнными пломбами, предположительно, с золотом. Также внутри были найдены 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки.

Специалисты оценили найденное в 5,4-8,1 млн рублей. Находку изъяли и приобщили к материалам дела.

В Следственном комитете сообщили, что золото будет использовано для возмещения ущерба потерпевшим. Соответствующее ходатайство поступит в суд в ближайшее время.

Напомним, трагедия в поселке старателей на реке Сейбе произошла рано утром 19 октября. Вода подмыла несколько дамб и обрушилась на жилые вагончики. 

В результате произошедшего 15 человек погибли, еще пять пропали без вести и до сих пор не найдены.

Напомним, 21 октября сообщалось об увеличении количества пострадавших во время прорыва дамб в Красноярске.

 

Алёна Коврова

Теги: золото Красноярский край МЧС сейф

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сегодня 11:32 Общество 0 Коммент.

Неотложка увезла участников жёсткой аварии под Бердском

сегодня 11:09 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:27 Хроника 0 Коммент.

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Пьяный сибиряк облил бензином и поджёг свою девушку

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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