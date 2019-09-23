Сейф с золотом станет компенсацией пострадавшим в Красноярске

фото с сайта agenda-u.org

В Красноярске нашли пропавший во время прорыва дамбы сейф с золотом; стоимость находки, по оценкам специалистов, составляет от 5 до 8 миллионов рублей.

О находке сейфа с золотом в посёлке старателей сообщили в СК России. Сотрудники МЧС обнаружили его после обрушения одной из заводей на месте разлива реки Сейбы.

Несколько дней назад о пропаже сообщил генеральный директор ООО «Сисим».

После вскрытия в сейфе обнаружили девять колб с неповреждёнными пломбами, предположительно, с золотом. Также внутри были найдены 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки.

Специалисты оценили найденное в 5,4-8,1 млн рублей. Находку изъяли и приобщили к материалам дела.

В Следственном комитете сообщили, что золото будет использовано для возмещения ущерба потерпевшим. Соответствующее ходатайство поступит в суд в ближайшее время.

Напомним, трагедия в поселке старателей на реке Сейбе произошла рано утром 19 октября. Вода подмыла несколько дамб и обрушилась на жилые вагончики.

В результате произошедшего 15 человек погибли, еще пять пропали без вести и до сих пор не найдены.

Напомним, 21 октября сообщалось об увеличении количества пострадавших во время прорыва дамб в Красноярске.