Шедевры сибирской архитектуры покажут в подземке Новосибирска

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Шедевры сибирской архитектуры покажут в подземке НовосибирскаРубрика: общество
23.10.2019 16:31
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
В новосибирском метро состоится презентация выставки; её экспонаты расскажут зрителям историю городского университета архитектуры.
Презентация выставки, посвящённой 30-летию со дня основания Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ), запланирована на 24 октября. О мероприятии рассказали в пресс-службе мэрии.
Зрители смогут увидеть исторические снимки сибирской архитектуры, проекты преподавателей и студентов ВУЗа. Также гостей познакомят с работой университета и расскажут интересные факты о Новосибирске.
В церемонии открытия выставки примет участие мэр Анатолий Локоть.
Начало презентации – в 11:00 на станции метро «Площадь Гарина-Михайловского».
Напомним, в конце лета жители Новосибирска могли посмотреть на архитектуру мегаполисов с высоты небоскрёбов. О выставке работ фотографа-руфера Сиб.фм писал 11 августа.
Алёна Коврова
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