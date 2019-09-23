Шкаф упал на воспитанников в детском саду Новосибирска

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Деревянный шкаф упал на игравших малышей в детском саду Новосибирска; воспитанники чудом не получили тяжёлых травм.

Прокуратура Новосибирской области проводит проверку по факту инцидента в одном из детских садов города. Известно, что в сентябре там едва не пострадали дети – в группе упал деревянный шкаф. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Дети бесконтрольно со стороны воспитателей залезли на выступающие детали шкафа, в результате чего мебель наклонилась и упала на детей», – рассказали детали в прокуратуре.

Ребятишки не получили травм благодаря случайности: шкаф упал на край стоявшего рядом стола, что помогло избежать трагических последствий.

«Шкаф не был надежно прикреплён к полу и стенам. Кроме того, во время происшествия малолетние пребывали в группе с младшим воспитателем, который не принял мер к предотвращению события», – добавили в пресс-службе.

Сейчас по данному факту следственные органы проводят уголовно-процессуальную проверку, её ход взят прокуратурой на контроль.

Напомним, ранее региональный Следком начал проверку по факту падения шкафа на новосибирских школьниц.