Сломавшийся трамвай заблокировал движение в Новосибирске

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Трамвай из-за поломки сошёл с рельсов на площади Труда в Новосибирске, инцидент парализовал движение электротранспорта на этом участке.

Вышедший из строя трамвай заблокировал движение в Ленинском районе Новосибирска. Когда его попытались оттащить с рельсов, он зацепил металлическую плиту, повредив колёсную пару. Об этом сообщается в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».







По информации очевидцев, на место аварии выезжал автокран МАЗ. При этом один из специалистов Горэлектротранспорта посетовал, что дорожные службы некачественно установили плиты, которые теперь «ходуном ходят».

Ранее Сиб.фм писал об инциденте с троллейбусом в Новосибирске, который после поломки на электросети пассажиры толкали вручную.