Сломавшийся трамвай заблокировал движение в Новосибирске

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Сломавшийся трамвай заблокировал движение в НовосибирскеРубрика: общество, проиcшествия
23.10.2019 16:45
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Трамвай из-за поломки сошёл с рельсов на площади Труда в Новосибирске, инцидент парализовал движение электротранспорта на этом участке.
Мария Машанова
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Лента новостей
Кыргызская полиция раскрыла подробности массовой драки на Хилокском рынке
В рамках нацпроекта БКД 2.0 в Новосибирской области закатали в асфальт дорогу до Зюзи
За падение ребёнка со второго этажа гостиницы в Новосибирске виновных наказали штрафом
Новосибирск не попал в топ-10 российских городов по количеству иномарок
«Асисяй, это Новосибирск»: почему клоуны Славы Полунина накинули петлю себе на шею
Фристайл на снежных склонах Шерегеша обещают устроить в ближайшие выходные
Очистные для ливневых стоков обойдутся аэропорту Толмачёво в миллиард рублей
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
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