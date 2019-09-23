Фристайл на снежных склонах Шерегеша обещают устроить в ближайшие выходные

фото из группы «Кафе ЮРТА Шерегеш» соцсети «ВКонтакте»

Снимки заснеженных склонов Шерегеша появились в сети; до открытия горнолыжного сезона остаётся совсем немного времени.

Любители скоростных спусков с гор ждут старта сезона «покатушек». С тоской поглядывая на лыжи и сноуборды, многие новосибирцы готовы хоть сейчас сорваться на белоснежные склоны, туда, где глаза болят от света с непривычки, а морозный воздух щиплет нос. Но снега в окрестностях ещё маловато.

Тем временем жители Шерегеша в группе «Кафе ЮРТА Шерегеш» в социальной сети «ВКонтакте» уже делятся потрясающими фотографиями склонов, укрытых пушистым белым покрывалом.

Пользователи отмечают, что снег на снимках – свежий, а на горизонте – очередные снеговые облака.

Несмотря на то, что подъёмники пока не работают, вид потрясающий.

«"Фристайл" обещают запустить с пятницы и на все выходные», – сообщает автор снимков.

Отметим, что первый снег в Шерегеше выпал 12 сентября. Официальное открытие сезона намечено на 16 ноября.

Наступающей зиме каждый радуется по-своему, так, 18 октября Сиб.фм писал о человеке, танцующем во время снегопада.