Талантливых детей ищут в Новосибирске тренеры хореографической академии Бориса Эйфмана

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Смотр юных талантов проведут в Новосибирске специалисты специалисты Санкт-Петербургской «Академии танца Бориса Эйфмана»; лучших позовут на бесплатную недельную стажировку.

Выездной смотр детей от 6 до 11 лет проведут в столице Сибири представители хореографической академии Бориса Эйфмана. Показать свои танцевальные способности юные новосибирцы смогут уже в это воскресенье, 27 октября, в 12:00 в ДДК им. М. И. Калинина (ул. Театральная, 1).

Самых одарённых детей организаторы обещают пригласить на вступительные экзамены или недельную бесплатную стажировку в Санкт-Петербургской академии танца с возможностью продолжить обучение в уже сформированных классах. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Представители академии отметили, что позволяют талантливым детям получить востребованную специальность, несмотря на финансовое положение и удалённость от больших городов.

"В здании академии предусмотрен интернат для иногородних воспитанников. Из 300 учащихся Санкт-Петербургской «Академии танца Бориса Эйфмана» 190 человек приехали из самых разных регионов нашей страны – от Приморского края до Калининграда, четверо – из Новосибирской области", — сказали организаторы.

Участникам смотра посоветовали позаботиться о форме одежды: нужно надеть купальник или короткие шорты и майку, чешки или балетные туфли.

"Просмотр включает оценку пропорций фигуры и физических данных ребенка — гибкость, растяжку, подъём стопы, выворотность", — добавили представители академии.

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