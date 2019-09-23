Телеведущую Елену Малышеву увезли на скорой

Скриншот из видео со страницы Елены Малышевой в Instagram

Известная ведущая программ о здоровье Елена Малышева попала в больницу; её госпитализировали с высоким давлением.

Гипертонический криз произошёл у телеведущей Елены Малышевой, звезду экрана доставили в больницу в карете скорой помощи. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

По данным СМИ, проблемы с давлением у ведущей возникли впервые.

Сообщение о своей госпитализации Малышева выложила в соцсети: на личной странице в Instagram она обратилась к подписчикам. В видео ведущая призналась, что врачей пришлось вызвать из-за резкого скачка давления – оно поднялось до показателей 200 на 130.

Отметим, что буквально два дня назад на странице Малышевой в соцсети появились видеорекомендации на тему «Я молодой, у меня давление. Что дальше?».

Напомним, ранее Елена Малышева давала советы о том, как пить чай, чтобы не заболеть раком.