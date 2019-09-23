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Телеведущую Елену Малышеву увезли на скорой

Рубрика: общество

23.10.2019 14:57

Скриншот из видео со страницы Елены Малышевой в Instagram

Известная ведущая программ о здоровье Елена Малышева попала в больницу; её госпитализировали с высоким давлением. 

Гипертонический криз произошёл у телеведущей Елены Малышевой, звезду экрана доставили в больницу в карете скорой помощи. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей. 

По данным СМИ, проблемы с давлением у ведущей возникли впервые.

Сообщение о своей госпитализации Малышева выложила в соцсети: на личной странице в Instagram она обратилась к подписчикам. В видео ведущая призналась, что врачей пришлось вызвать из-за резкого скачка давления – оно поднялось до показателей 200 на 130.

Отметим, что буквально два дня назад на странице Малышевой в соцсети появились видеорекомендации на тему «Я молодой, у меня давление. Что дальше?».

Напомним, ранее Елена Малышева давала советы о том, как пить чай, чтобы не заболеть раком.

 

Мария Машанова

Теги: Малышева ведущая

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сегодня 16:09 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:51 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:32 Общество 0 Коммент.

Сбитую в Новосибирске школьницу перевели в реанимацию

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«Асисяй, это Новосибирск»: почему клоуны Славы Полунина накинули петлю себе на шею

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Телеведущую Елену Малышеву увезли на скорой

сегодня 14:57 Общество 0 Коммент.

Из военной телестанции в Новосибирске сделают музей

сегодня 14:52 Общество 0 Коммент.

Бердск затянуло ледяной коркой: мэр раскритиковал коммунальщиков

сегодня 14:43 Общество 0 Коммент.

Фристайл на снежных склонах Шерегеша обещают устроить в ближайшие выходные

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

Очистные для ливневых стоков обойдутся аэропорту Толмачёво в миллиард рублей

сегодня 13:56 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области прошёл V Кубок по адаптивному конному спорту

сегодня 13:46 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:27 Хроника 0 Коммент.

Назад в 90-е: птицефабрика в Новосибирске выплачивала зарплату курицей

сегодня 13:00 Общество 0 Коммент.

Нападение на ребёнка в лесополосе Барнаула проверяет Следком

сегодня 13:00 Хроника 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» опроверг информацию об увольнении главного тренера

сегодня 12:35 Общество 0 Коммент.

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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