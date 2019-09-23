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Топ-5 самых кассовых российских фильмов

Рубрика: общество, культура

24.10.2019 05:00

фото с сайта «Кинопоиск», видео Youtube

Редакция Сиб.фм составила рейтинг картин, которые собрали больше всего денег за время показа в кинотеатрах; некоторых из них даже миллиарды рублей не спасли от провала. 

5. «Лёд» (2017 год)

Главная героиня киноленты – Надя. Она всегда верила в чудеса и представляла себе, что однажды станет знаменитой фигуристкой. И вот, когда её мечта, наконец, сбылась, судьба преподносит серьёзное испытание – Надя получает травму, из-за которой передвигаться теперь она может только на инвалидной коляске. На выручку девушке приходит хоккеист, который с помощью своей неутолимой энергии поможет Наде снова покорить лёд.

При бюджете в 148 миллионов рублей фильм собрал крупную кассу: 1,45 миллиарда рублей. А посмотрели его 6 миллионов человек по всей России.

4. «Викинг» (2016 год)

Действия фильма разворачиваются в раннее Средневековье: в это время в мире царили законы крови, требующие смерти за смерть. Правящий род в раздоре. Вина за случайную смерть брата легла на Великого князя. По закону мстить ему должен младший брат – бастард. Ему придётся заплатить высокую цену за нежелание убивать, так как «для мира нужно больше мечей, чем для войны».

Фильм собрал в прокате 1,49 млрд рублей при бюджете в 1,2 млрд. От провала фильм не спасли ни назойливая реклама, ни государственное финансирование, ни такие знаменитые актёры, как Данила Козловский и Светлана Ходченкова. Фильм не оценили даже зрители: на «Кинопоиске» его оценка равняется 4,5 балла.

3. «Последний богатырь» (2017 год)

В центре событий оказывается обычный парень Иван, который по воле случая переносится из современной Москвы в сказочную страну, где живут Кощей Бессмертный, Баба-Яга, русалки и богатыри. Главный герой находится в самой центре борьбы добра и зла, и именно ему уготована ключевая роль в этом сражении. 

Бюджет фильма студии Disney составил 350 миллионов рублей. Собранная же касса перевалила за 1,6 миллиарда рублей. На наш взгляд, это просто сказочный результат для семейного фильма отечественного производства.

2. «Т-34» (2018 год)

История о солдате Николае Ивушкине, который, попав в плен в концлагерь, строит планы побега. Вражеский командир решает использовать навыки Николая для тренировки немецких кадетов. Он распоряжается собрать тому команду и выдать только что прибывшую с фронта новую модель танка Т-34, не зная, что идею побега Ивушкин не оставил.

Военный фильм собрал 2,2 млрд рублей при бюджете в 563 млн рублей. Несмотря на коммерческий успех и высокую оценку критиков, мнения простых зрителей разделились: на «Кинопоиске» у него почти равное количество отрицательных и положительных отзывов.

1. «Движение вверх» (2017 год)

Фильм рассказывает о победе страны и легендарных «трёх секундах» – выигрыше сборной СССР по баскетболу на роковой мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Впервые за 36 лет была повержена команда США, когда все думали, что победить их не сможет абсолютно никто.

Кинолента буквально «взорвала» отечественный бокс-офис, собрав рекордные 2,94 млрд рублей при бюджете 590 млн рублей. Посмотрели фильм 11 млн жителей России.

Напомним, 23 октября Сиб.фм составил топ-5 иномарок Новосибирска с самым высоким транспортным налогом.

Никита Минин

Теги: рейтинги кино топ

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вчера 18:55 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:52 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:50 Общество 0 Коммент.

В рамках нацпроекта БКД 2.0 в Новосибирской области закатали в асфальт дорогу до Зюзи

вчера 17:32 Общество 0 Коммент.

Шкаф упал на воспитанников в детском саду Новосибирска

вчера 17:23 Хроника 0 Коммент.

Родители осуждённого за драку фанатов «Сибири» с красноярцами добились апелляции в Новосибирске

вчера 17:15 Общество 0 Коммент.

Сломавшийся трамвай заблокировал движение в Новосибирске

вчера 16:45 Общество 0 Коммент.

«Бешеная табуретка» прокатилась по дорогам Новосибирска

вчера 16:42 Общество 0 Коммент.

Новосибирскому метрополитену не хватает денег на ремонт вагонов

вчера 16:22 Общество 0 Коммент.

«Утопили "Бригантину"»: создатель бассейна для детей-инвалидов попал в суд за лишние премии

вчера 16:09 Общество 0 Коммент.

Креативные поделки из тыквы примет Новосибирский зоопарк

вчера 15:51 Общество 0 Коммент.

Новосибирск не попал в топ-10 российских городов по количеству иномарок

вчера 15:32 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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