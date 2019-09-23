Топ-5 самых кассовых российских фильмов

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Редакция Сиб.фм составила рейтинг картин, которые собрали больше всего денег за время показа в кинотеатрах; некоторых из них даже миллиарды рублей не спасли от провала.

5. «Лёд» (2017 год)

Главная героиня киноленты – Надя. Она всегда верила в чудеса и представляла себе, что однажды станет знаменитой фигуристкой. И вот, когда её мечта, наконец, сбылась, судьба преподносит серьёзное испытание – Надя получает травму, из-за которой передвигаться теперь она может только на инвалидной коляске. На выручку девушке приходит хоккеист, который с помощью своей неутолимой энергии поможет Наде снова покорить лёд.

При бюджете в 148 миллионов рублей фильм собрал крупную кассу: 1,45 миллиарда рублей. А посмотрели его 6 миллионов человек по всей России.

4. «Викинг» (2016 год)

Действия фильма разворачиваются в раннее Средневековье: в это время в мире царили законы крови, требующие смерти за смерть. Правящий род в раздоре. Вина за случайную смерть брата легла на Великого князя. По закону мстить ему должен младший брат – бастард. Ему придётся заплатить высокую цену за нежелание убивать, так как «для мира нужно больше мечей, чем для войны».

Фильм собрал в прокате 1,49 млрд рублей при бюджете в 1,2 млрд. От провала фильм не спасли ни назойливая реклама, ни государственное финансирование, ни такие знаменитые актёры, как Данила Козловский и Светлана Ходченкова. Фильм не оценили даже зрители: на «Кинопоиске» его оценка равняется 4,5 балла.

3. «Последний богатырь» (2017 год)

В центре событий оказывается обычный парень Иван, который по воле случая переносится из современной Москвы в сказочную страну, где живут Кощей Бессмертный, Баба-Яга, русалки и богатыри. Главный герой находится в самой центре борьбы добра и зла, и именно ему уготована ключевая роль в этом сражении.

Бюджет фильма студии Disney составил 350 миллионов рублей. Собранная же касса перевалила за 1,6 миллиарда рублей. На наш взгляд, это просто сказочный результат для семейного фильма отечественного производства.

2. «Т-34» (2018 год)

История о солдате Николае Ивушкине, который, попав в плен в концлагерь, строит планы побега. Вражеский командир решает использовать навыки Николая для тренировки немецких кадетов. Он распоряжается собрать тому команду и выдать только что прибывшую с фронта новую модель танка Т-34, не зная, что идею побега Ивушкин не оставил.

Военный фильм собрал 2,2 млрд рублей при бюджете в 563 млн рублей. Несмотря на коммерческий успех и высокую оценку критиков, мнения простых зрителей разделились: на «Кинопоиске» у него почти равное количество отрицательных и положительных отзывов.

1. «Движение вверх» (2017 год)

Фильм рассказывает о победе страны и легендарных «трёх секундах» – выигрыше сборной СССР по баскетболу на роковой мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Впервые за 36 лет была повержена команда США, когда все думали, что победить их не сможет абсолютно никто.

Кинолента буквально «взорвала» отечественный бокс-офис, собрав рекордные 2,94 млрд рублей при бюджете 590 млн рублей. Посмотрели фильм 11 млн жителей России.

Напомним, 23 октября Сиб.фм составил топ-5 иномарок Новосибирска с самым высоким транспортным налогом.