Три человека попали в больницу по вине пьяного водителя под Новосибирском

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23.10.2019 10:27
фото госавтоинспекции новосибирской области
Люди пострадали в результате столкновения машин в Карасуке; лишённый прав мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Трёх жителей Новосибирской области госпитализировали после ДТП. Информация об этом появилась в официальной группе Госавтоинспекции в социальной сети «ВКонтакте».
Правоохранители установили, что вечером 22 октября лишённый прав сибиряк за рулём ВАЗа выехал на встречку напротив дома № 158 на улице Щорса в Карасуке. В результате столкновения с автомобилем «Тойота Королла» пострадали три человека: водители машин и пассажир ВАЗа. С различными травмами их доставили в больницу.
В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, вечером 22 октября ДТП парализовало движение в центре Новосибирска.
Никита Минин
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