Три человека попали в больницу по вине пьяного водителя под Новосибирском

фото госавтоинспекции новосибирской области

Люди пострадали в результате столкновения машин в Карасуке; лишённый прав мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Трёх жителей Новосибирской области госпитализировали после ДТП. Информация об этом появилась в официальной группе Госавтоинспекции в социальной сети «ВКонтакте».

Правоохранители установили, что вечером 22 октября лишённый прав сибиряк за рулём ВАЗа выехал на встречку напротив дома № 158 на улице Щорса в Карасуке. В результате столкновения с автомобилем «Тойота Королла» пострадали три человека: водители машин и пассажир ВАЗа. С различными травмами их доставили в больницу.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, вечером 22 октября ДТП парализовало движение в центре Новосибирска.