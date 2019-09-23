Убитую в Омске девочку помогают искать добровольцы

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Омские следователи обратились в жителям с просьбой помочь найти труп маленькой девочки; похоронивший убитого ребёнка отчим умер.

О возобновлении поисков двухлетней малышки 22 октября сообщили в Следственном управлении СКР по Омской области.

Адресованное к жителям обращение заставило вспомнить о чудовищном преступлении.

В мае 2019 года на улице 33-й Северной в доме № 29 за незначительный проступок ребёнок поплатился жизнью. Малышка ела булочку и крошила. Маму, находившуюся рядом, это вывело из себя. Женщина собрала крошки, кусочки хлеба и затолкала их дочери в рот. Малышка подавилась и задохнулась.

Свидетелем преступления стал сожитель женщины, который и вынес тело девочки, завернув его в синее полотенце и целлофановый пакет.

Где похоронена девочка, неизвестно до сих пор, потому что сожитель женщины умер от алкогольной интоксикации.

В обращении к жителям Омска следователи попросили сообщить по телефону доверия следственного комитета или телефону горячей линии, если тело малышки будет ими случайно найдено.

Напомним, 7 октября Сиб.фм писал о двойном убийстве, совершённом женщиной в Новосибирской области.