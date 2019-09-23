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«Утопили "Бригантину"»: создатель бассейна для детей-инвалидов попал в суд за лишние премии

Рубрика: общество

23.10.2019 16:09

Фото с сайта basbrig.ru

Бессменный директор бассейна «Бригантина» Игорь Васин включал себя в список для получения премий; коллектив вступился за почётного руководителя со стажем в 31 год, всю жизнь развивавшего бассейн.

Директор детского бассейна «Бригантина» Игорь Васин готовил способных пловцов 31 год – и оказался в центре скандала после проверок в учреждении. Сегодня, 23 октября, Железнодорожный районный суд сообщил о поступлении уголовного дела по обвинению в присвоении средств с использованием служебного положения.

В обвинительном заключении сказано, что с 2012 по 2016 год директор МАУДО ДООЦ «Бригантина» Игорь Васин издавал приказы о премировании тренеров и работников бассейна, включая себя, в список получающих премию. По данным прокуратуры, это делалось в нарушение действующего законодательства и легло в основу обвинения по статье УК РФ о присвоении или растрате с использованием служебного положения. В деле фигурирует сумма ущерба в 183 тысячи рублей – это выписанные себе премии за четыре года. 

Корреспондент Сиб.фм позвонил в бассейн «Бригантина» – большая часть коллектива тренеров оказалась возмущена подобным. По словам одного из тренеров, директор работает в бассейне уже больше 31 года с полной самоотдачей – и никогда не занимался присвоением или растратой вверенных ему средств. На сайте учреждения сказано, что Игорь Васин имеет стаж работы в отрасли физической культуры и спорта более 29 лет, был награждён рядом почётных грамот и дипломов от Совета депутатов Новосибирска и мэрии Новосибирска.

«По инициативе директора Васина И.А. были открыты группы по работе с детьми-инвалидами: МОУ специальной образовательной школы № 60, специальной образовательной коррекционной школы слабослышащих № 37. С ними занимаются семь педагогов», – сообщается на сайте бассейна.

Директор «Бригантины» Игорь Васин согласился дать интервью Сиб.фм. Редакция подготовила запрос в управление образования мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать работу руководителя. 

Напомним, в ноябре суд завершает процесс по делу директора Новосибирского планетария Сергея Масликова, которого обвинили во взяточничестве за сдачу в аренду видеокамеры планетария для пополнения бюджета учреждения.

 

Никита Манько

Теги: суд коррупция скандалы дети инвалиды

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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