«Утопили "Бригантину"»: создатель бассейна для детей-инвалидов попал в суд за лишние премии

Фото с сайта basbrig.ru

Бессменный директор бассейна «Бригантина» Игорь Васин включал себя в список для получения премий; коллектив вступился за почётного руководителя со стажем в 31 год, всю жизнь развивавшего бассейн.

Директор детского бассейна «Бригантина» Игорь Васин готовил способных пловцов 31 год – и оказался в центре скандала после проверок в учреждении. Сегодня, 23 октября, Железнодорожный районный суд сообщил о поступлении уголовного дела по обвинению в присвоении средств с использованием служебного положения.

В обвинительном заключении сказано, что с 2012 по 2016 год директор МАУДО ДООЦ «Бригантина» Игорь Васин издавал приказы о премировании тренеров и работников бассейна, включая себя, в список получающих премию. По данным прокуратуры, это делалось в нарушение действующего законодательства и легло в основу обвинения по статье УК РФ о присвоении или растрате с использованием служебного положения. В деле фигурирует сумма ущерба в 183 тысячи рублей – это выписанные себе премии за четыре года.

Корреспондент Сиб.фм позвонил в бассейн «Бригантина» – большая часть коллектива тренеров оказалась возмущена подобным. По словам одного из тренеров, директор работает в бассейне уже больше 31 года с полной самоотдачей – и никогда не занимался присвоением или растратой вверенных ему средств. На сайте учреждения сказано, что Игорь Васин имеет стаж работы в отрасли физической культуры и спорта более 29 лет, был награждён рядом почётных грамот и дипломов от Совета депутатов Новосибирска и мэрии Новосибирска.

«По инициативе директора Васина И.А. были открыты группы по работе с детьми-инвалидами: МОУ специальной образовательной школы № 60, специальной образовательной коррекционной школы слабослышащих № 37. С ними занимаются семь педагогов», – сообщается на сайте бассейна.

Директор «Бригантины» Игорь Васин согласился дать интервью Сиб.фм. Редакция подготовила запрос в управление образования мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать работу руководителя.

Напомним, в ноябре суд завершает процесс по делу директора Новосибирского планетария Сергея Масликова, которого обвинили во взяточничестве за сдачу в аренду видеокамеры планетария для пополнения бюджета учреждения.