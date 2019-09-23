В Новосибирске 15-летнего подростка разыскивают шесть дней

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В Новосибирске 15-летнего подростка разыскивают шесть днейРубрика: проиcшествия
23.10.2019 08:57
фото предоставлено поисковым отрядом "Маяк"
Илья Кладовщиков ушел из дома 17 октября; к поискам подключились волонтеры.
Алёна Коврова
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Лента новостей
Водитель автобуса погиб под Ачинском после столкновения с грузовиком
На завершение новосибирских долгостроев требуется 88 миллиардов рублей
Сибиряк нарисовал плакаты на тему захоронения ядерных отходов рядом с Красноярском
Дорого-богато: топ-5 иномарок Новосибирска с самым высоким транспортным налогом
Почти 4,5 тысячи домов в Новосибирске подключили к газу с начала года
«Батареи как лёд»: пенсионеры в Ленинском районе продолжают ждать тепла
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
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