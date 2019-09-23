В Новосибирске 15-летнего подростка разыскивают шесть дней

фото предоставлено поисковым отрядом "Маяк"

Илья Кладовщиков ушел из дома 17 октября; к поискам подключились волонтеры.

Ориентировки о пропавшем 15-летнем подростке распространяет поисковый отряд "Маяк". Волонтерам известно, что парень пропал 17 октября. Уже шесть дней он не выходит на связь ни с близкими, ни с друзьями.

В тот день, когда Илью Кладовщикова видели последний раз он был одет в серо-синюю куртку, камуфляжные штаны и черно-синие кроссовки.

Рост Ильи 170- 175 см, он нормального телосложения, у парня темно-русые волосы, короткая стрижка и серо-голубые глаза .

Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшего, просим сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО "Маяк" 8-951-393-0911.