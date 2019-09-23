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В Новосибирской области прошёл V Кубок по адаптивному конному спорту

Рубрика: общество

23.10.2019 13:46

Фото Законодательного собрания Новосибирской области

Соревнования по адаптивному конному спорту прошли на площадке «Сибирского кавалерийского клуба» при поддержке депутата Законодательного собрания Ирины Диденко.

Первые соревнования в недавно построенном манеже «Сибирского кавалерийского клуба» состоялись в Новосибирске. Это был V Кубок Новосибирской области по адаптивному конному спорту. Основная цель этого мероприятия – социализация инвалидов, привлечение их к занятиям спортом и преодоление изоляции.

В церемонии открытия манежа приняли участие министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов, министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, депутат Законодательного собрания Ирина Диденко, президент общественной организации «Федерация конного спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» в Новосибирской области Игорь Диденко, президент «Сибирского кавалерийского клуба» Владимир Драгочинский,.

Соревнования проходили по программам специальной олимпиады и паралимпийского конного спорта. Они включали в себя такие элементы, как «Рабочая тропа», «Выездка», тесты. На старт вышли не только опытные спортсмены, но и те, кто только начал свой путь в конном спорте.

Как отметил Сергей Ахапов, манеж был построен буквально за несколько месяцев.

«В Новосибирске появилась полноценная возможность тренироваться круглый год, в современных условиях, и это, несомненно, повлечёт за собой новые высокие спортивные достижения. Желаю всем участникам соревнований, чтобы вы всех удивили, прежде всего, самих себя, и чтобы из года в год поднимались на самые высокие пьедесталы. В добрый путь!» – приветствовал участников министр спорта.

Министр образования, поздравляя спортсменов-конников, сказал, что теперь у них появилась возможность реализовать себя не только в учёбе, но и в спорте.

«Найдите себя в этой жизни и докажите то, что вы люди с неограниченными возможностями!» – заявил Сергей Федорчук.

Игорь Диденко подчеркнул, что строительство манежа – полностью частная инициатива.

«Это первое крупное сооружение, построенное за счёт спонсорской помощи, которое позволит нашим ребятишкам как участвовать в соревнованиях, так и круглогодично проходить реабилитационные программы», – подчеркнул он.

По словам депутата заксобрания Ирины Диденко, строительство манежа задумывалось давно, но требовалось пройти процедуру согласования его установки рядом с конюшней.

«Именно из-за сроков открытия манежа соревнования проходят в октябре, а не в сентябре, как обычно. Погода нам благоволит – нет дождя, довольно сухо, грунт в манеже идеальный для того, чтобы дети показали наивысшие результаты», – отметила она.

В соревнованиях участвовали команды из Новосибирска, Кемерова и Томска.

«За первый Кубок соревновались 14 человек, на пятый приехали 37 спортсменов. Возрастной диапазон участников – от взрослых до шестилеток. В этот раз, как и всегда, у нас не будет проигравших, у нас будут только победители. Призы и подарки найдут всех участников. На пьедестале почёта побывают практически все», – подчеркнула Ирина Диденко.

Напомним, 15 октября стало известно о строительстве спортивного комплекса в городе Тогучине.

Анатолий Якимов

Теги: спорт Новосибирская область Законодательное собрание

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