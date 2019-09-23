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В рамках нацпроекта БКД 2.0 в Новосибирской области закатали в асфальт дорогу до Зюзи

Рубрика: общество

23.10.2019 17:32

Фото правительства Новосибирской области

В Барабинском районе на участке автодороги Барабинск – Зюзя – Квашнино уложили асфальтовое покрытие; это стало возможным благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Автодорога Барабинск – Зюзя – Квашнино стала более комфортной и безопасной после реконструкции в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Недалеко от деревни Круглозёрки 23 октября состоялось открытие отремонтированного четырёхкилометрового участка автодороги. Как рассказал начальник управления дорожного комплекса министерства транспорта и дорожного хозяйства региона Сергей Эпов, благодаря проведённой реконструкции повысилось качество данного участка и его пропускная способность. В этом году автодорожные строители выполнили полный комплекс земельных работ и обустроили новое дорожное покрытие из асфальтобетона. Кроме того, в рамках реконструкции были укреплены обочины, построена водопропускная труба, появились новые дорожные знаки и разметка.

Это уже третий пусковой комплекс реконструкции автодороги Барабинск – Зюзя – Квашнино. До этого по поручению президента России и губернатора Новосибирской области, к которым неоднократно обращались жители близлежащих населённых пунктов, в течение двух лет на двух других участках протяжённостью 7,2 километра. В 2019 году реконструкция продолжилась благодаря нацпроекту БКД 2.0. За 3 года общая протяжённость дороги, на которой вместо щебёнки появилось асфальтовое покрытие, составила 11,2 километра. В 2020 году будет подготовлена проектно-сметная документация на продолжение работ по реконструкции оставшихся 13 километров непосредственно до деревни Зюзи.

«Дорога Барабинск – Зюзя – Квашнино является значимым объектом дорожно-транспортной инфраструктуры Барабинского района. Она имеет большую социальную значимость – связывает населенные пункты Зюзю и Квашнино с районным административным центром Барабинском, с федеральной трассой. Данная дорога ведёт к одному из самых любимых мест отдыха жителей Новосибирской области – озеру Чаны, а также до санаториев и детских оздоровительных лагерей», – отметил Сергей Эпов.

На реконструкцию введённого участка из областного и федерального бюджетов было направлено 172 миллиона рублей. Заказчиком выступило Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области, а подрядчиком – ОАО «Новосибирскавтодор».

Всего в 2019 году в нормативное состояние в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет приведено 204,5 километра на 121 объекте. На 23 октября на 67 объектах работы уже завершены. Новое асфальтовое покрытие и тротуары, разметка и знаки появятся в Новосибирске, Бердске, Оби, Искитиме, Кольцове, а также на региональных и межмуниципальных автодорогах. При этом из бюджетов всех уровней будет направлено около 5,7 миллиарда рублей.

Напомним, 22 октября стало известно, что в Новосибирске к газу подключили около 4,5 тысячи домов. 

 

Анатолий Якимов

Теги: Правительство Новосибирской области ремонт дорог дорожное строительство

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