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Видео: вскрыли сейф с золотом на месте трагедии в Красноярске

Рубрика: общество, проиcшествия

23.10.2019 22:46

скриншот и видео следственного комитета россии

Следственный комитет России опубликовал видео вскрытия сейфа с 18 килограммами золота; деньги пойдут на компенсацию семьям погибших золотодобытчиков. 

В ходе проведения поисковых мероприятий на месте прорыва дамб на реке Сейбе в Красноярском крае был обнаружен сейф, в котором хранилось добытое рабочими прииска золото. Сегодня Следком России опубликовал видео вскрытия хранилища. 

На кадрах видно, что о сохранности драгоценного металла владельцы прииска позаботились куда лучше, чем о безопасности своих рабочих. В первом сейфе из толстого металла оказался ещё один, а уже в нём — девять колб и 14 пакетов с неповреждёнными пломбами и печатями. Вес обнаруженного металла около 18 килограммов. 

Напомним, после прорыва дамбы арестовали троих высокопоставленных работников прииска. 

Татьяна Картавых

Теги: золото Красноярский край Следственный комитет

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Кыргызская полиция раскрыла подробности массовой драки на Хилокском рынке

вчера 18:55 Общество 0 Коммент.

Депутат новосибирского парламента умер после тяжёлой болезни

вчера 18:52 Общество 0 Коммент.

Минстрой региона исполнит поручения Андрея Травникова по вводу долгостроев в Новосибирске

вчера 18:50 Общество 0 Коммент.

В рамках нацпроекта БКД 2.0 в Новосибирской области закатали в асфальт дорогу до Зюзи

вчера 17:32 Общество 0 Коммент.

Шкаф упал на воспитанников в детском саду Новосибирска

вчера 17:23 Хроника 0 Коммент.

Родители осуждённого за драку фанатов «Сибири» с красноярцами добились апелляции в Новосибирске

вчера 17:15 Общество 0 Коммент.

Сломавшийся трамвай заблокировал движение в Новосибирске

вчера 16:45 Общество 0 Коммент.

«Бешеная табуретка» прокатилась по дорогам Новосибирска

вчера 16:42 Общество 0 Коммент.

Новосибирскому метрополитену не хватает денег на ремонт вагонов

вчера 16:22 Общество 0 Коммент.

«Утопили "Бригантину"»: создатель бассейна для детей-инвалидов попал в суд за лишние премии

вчера 16:09 Общество 0 Коммент.

Креативные поделки из тыквы примет Новосибирский зоопарк

вчера 15:51 Общество 0 Коммент.

Новосибирск не попал в топ-10 российских городов по количеству иномарок

вчера 15:32 Общество 0 Коммент.

Сбитую в Новосибирске школьницу перевели в реанимацию

вчера 15:17 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

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