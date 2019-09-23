Видео: вскрыли сейф с золотом на месте трагедии в Красноярске

скриншот и видео следственного комитета россии

Следственный комитет России опубликовал видео вскрытия сейфа с 18 килограммами золота; деньги пойдут на компенсацию семьям погибших золотодобытчиков.

В ходе проведения поисковых мероприятий на месте прорыва дамб на реке Сейбе в Красноярском крае был обнаружен сейф, в котором хранилось добытое рабочими прииска золото. Сегодня Следком России опубликовал видео вскрытия хранилища.

На кадрах видно, что о сохранности драгоценного металла владельцы прииска позаботились куда лучше, чем о безопасности своих рабочих. В первом сейфе из толстого металла оказался ещё один, а уже в нём — девять колб и 14 пакетов с неповреждёнными пломбами и печатями. Вес обнаруженного металла около 18 килограммов.

Напомним, после прорыва дамбы арестовали троих высокопоставленных работников прииска.