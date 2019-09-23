Видео: вскрыли сейф с золотом на месте трагедии в Красноярске

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Видео: вскрыли сейф с золотом на месте трагедии в КрасноярскеРубрика: общество, проиcшествия
23.10.2019 22:46
скриншот и видео следственного комитета россии
Следственный комитет России опубликовал видео вскрытия сейфа с 18 килограммами золота; деньги пойдут на компенсацию семьям погибших золотодобытчиков.
В ходе проведения поисковых мероприятий на месте прорыва дамб на реке Сейбе в Красноярском крае был обнаружен сейф, в котором хранилось добытое рабочими прииска золото. Сегодня Следком России опубликовал видео вскрытия хранилища.
На кадрах видно, что о сохранности драгоценного металла владельцы прииска позаботились куда лучше, чем о безопасности своих рабочих. В первом сейфе из толстого металла оказался ещё один, а уже в нём — девять колб и 14 пакетов с неповреждёнными пломбами и печатями. Вес обнаруженного металла около 18 килограммов.
Напомним, после прорыва дамбы арестовали троих высокопоставленных работников прииска.
Татьяна Картавых
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