Власти Новосибирска рассказали, как распорядятся выросшими доходами городской казны

Фото с сайта полпреда президента в СФО

Выросшие собственные доходы новосибирского бюджета позволят городу ввести новые объекты; наибольшую поддержку традиционно получит социальный блок.

Изменения в бюджет Новосибирска на 2019 год внесли сегодня депутаты горсовета. Согласно документу, доходы составят чуть более 48 миллиардов рублей, расходы превысят 50 млрд. Об этом мэр сибирской столицы Анатолий Локоть сообщил 23 октября на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам градоначальника, выросли собственные доходы и межбюджетные трансферты.

«В первую очередь город направит эти дополнительные средства на новые места в школах и детских садах – 187 млн рублей. Ещё 40 млн рублей пойдёт на ремонт дороги к региональному центру волейбола, который строится в створе улицы Ипподромской. Предусмотрено увеличение расходов на благоустройство дворов», – объяснил мэр.

В сообщении Локоть также добавил, что на 2019 год в бюджете запланировано 385 млн рублей на строительство станции метро «Спортивная».

«Сумма выделяется из регионального бюджета, город вносит небольшую долю. Работы на площадке ведутся», – добавил глава Новосибирска.

По его словам, власти намерены добиваться получения федерального финансирования по этому объекту и уже ведут переговоры с Москвой.

«Это наша единая позиция и общая задача с губернатором Новосибирской области», – подчеркнул Локоть.

Напомним, 18 октября во время еженедельной встречи с журналистами мэр Новосибирска прокомментировал заявление представителя Минтранса об убыточности регионального метро.