Водитель автобуса погиб под Ачинском после столкновения с грузовиком

фото со страницы "ЧП Красноярск" в социальной сети "ВКонтакте"

Смертельное ДТП произошло на трассе Ачинск-Шарыпово; водитель автобуса погиб на месте аварии.

Снимки с места аварии пассажирского автобуса и грузовой машины появились 22 октября в группе «ЧП Красноярск» ВКонтакте.

В управлении ГИБДД факт смертельной аварии подтвердили, отметив, что столкновение произошло на 12 км трассы Ачинск – Шарыпово в 22.40.

В момент аварии в салоне автобуса находились два пассажира. Во время столкновения они не пострадали. Водитель автобуса погиб на месте. По предварительно версии именно он является виновником ДТП.

В конце сентября Сиб.фм сообщал о смертельной аварии под Новосибирском.