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Водитель автобуса погиб под Ачинском после столкновения с грузовиком

Рубрика: проиcшествия

23.10.2019 08:30

фото со страницы "ЧП Красноярск" в социальной сети "ВКонтакте"

Смертельное ДТП произошло на трассе Ачинск-Шарыпово; водитель автобуса погиб на месте аварии.

Снимки с места аварии пассажирского автобуса и грузовой машины появились 22 октября в группе «ЧП Красноярск» ВКонтакте.

В управлении ГИБДД факт смертельной аварии подтвердили, отметив, что столкновение произошло на 12 км трассы Ачинск – Шарыпово в 22.40.

В момент аварии в салоне автобуса находились два пассажира. Во время столкновения они не пострадали. Водитель автобуса погиб на месте. По предварительно версии именно он является виновником ДТП.

В конце сентября Сиб.фм сообщал о смертельной аварии под Новосибирском. 

Алёна Коврова

Теги: Красноярский край погиб водитель ДТП

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сегодня 08:30 Хроника 0 Коммент.

На завершение новосибирских долгостроев требуется 88 миллиардов рублей

сегодня 08:12 Общество 0 Коммент.

Первое «сНежное шоу» Славы Полунина собрало аншлаг в Новосибирске

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Сибиряк нарисовал плакаты на тему захоронения ядерных отходов рядом с Красноярском

сегодня 07:46 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные создали машину для лечения рака мозга

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на 23 октября: серое небо с щепоткой снега

сегодня 07:00 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 23 октября

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Дорого-богато: топ-5 иномарок Новосибирска с самым высоким транспортным налогом

сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

Хоккейная «Сибирь» обыграла «Витязь» на своём льду

вчера 22:03 Общество 0 Коммент.

ДТП парализовало движение в центре Новосибирска

вчера 19:46 Хроника 0 Коммент.

Омские казаки назвали Хэллоуин «угрозой национальной безопасности»

вчера 18:48 Общество 0 Коммент.

Почти 50 тысяч человек стали участниками VII Фестиваля науки в Новосибирской области Nauka 0+

вчера 18:37 Общество 0 Коммент.

Почти 4,5 тысячи домов в Новосибирске подключили к газу с начала года

вчера 18:15 Общество 0 Коммент.

«Батареи как лёд»: пенсионеры в Ленинском районе продолжают ждать тепла

вчера 18:13 Общество 0 Коммент.

Робот Николай из Новосибирска выступил в Сочи

вчера 18:02 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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