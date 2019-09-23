Водитель автобуса погиб под Ачинском после столкновения с грузовиком

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Водитель автобуса погиб под Ачинском после столкновения с грузовикомРубрика: проиcшествия
23.10.2019 08:30
фото со страницы "ЧП Красноярск" в социальной сети "ВКонтакте"
Смертельное ДТП произошло на трассе Ачинск-Шарыпово; водитель автобуса погиб на месте аварии.
Снимки с места аварии пассажирского автобуса и грузовой машины появились 22 октября в группе «ЧП Красноярск» ВКонтакте.
В управлении ГИБДД факт смертельной аварии подтвердили, отметив, что столкновение произошло на 12 км трассы Ачинск – Шарыпово в 22.40.
В момент аварии в салоне автобуса находились два пассажира. Во время столкновения они не пострадали. Водитель автобуса погиб на месте. По предварительно версии именно он является виновником ДТП.
В конце сентября Сиб.фм сообщал о смертельной аварии под Новосибирском.
Алёна Коврова
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