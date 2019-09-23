Водитель сбил восьмилетнюю школьницу в Новосибирске

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Водитель сбил восьмилетнюю школьницу в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
23.10.2019 12:35
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Восьмилетняя девочка попала в больницу, угодив под колёса иномарки в Новосибирске; школьница утверждает, что шла по пешеходному переходу.
Школьницу увезли в больницу с переломом ноги в результате ДТП в Первомайском районе Новосибирска. Девочка утверждает, что переходила дорогу по зебре. Об этом сообщил инспектор пропаганды ГИБДД города Владислав Савченков.
Савченков уточнил, что инцидент произошёл возле дома № 38 на улице Аксёнова. Водитель Toyota Yaris не заметил восьмилетнюю девочку, которая переходила дорогу.
Со слов водителя, девочка переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. Пострадавшая утверждает обратное.
Сейчас на месте работают инспекторы ГИБДД, выясняются обстоятельства происшествия.
Напомним, сегодня три автомобиля столкнулись на трассе в Бердске, водителя и пассажира одной из иномарок увезли на скорой.
Мария Машанова
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