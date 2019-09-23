За падение ребёнка со второго этажа гостиницы в Новосибирске виновных наказали штрафом

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Двухлетний ребёнок упал со второго этажа гостиницы в Новосибирске; у малыша – ушибы и ссадины.

Прокуратура Железнодорожного района Новосибирска проверила обстоятельства инцидента с участием двухлетнего ребёнка в гостинице «Азимут». Малыш упал со второго этажа, провалившись в «просвет» между стеной и лестничным маршем. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, уточнив, что у ребёнка диагностированы ссадины и ушиб.

«Прокурорская проверка показала, что летом 2019 года руководство гостиницы выполнило работы по замене ограждения лестницы здания, в результате которых образовался доступ к сквозному свободному пространству на втором этаже здания между лестничным маршем и стеной. До ремонта имевшаяся конструкция ограждения препятствовала доступу посторонних лиц», – объяснили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре полагают, что падение ребёнка произошло из-за того, что собственник здания гостиницы нарушил требования технических регламентов. Директору ООО внесено представление, которые сейчас уже рассмотрено и удовлетворено, а нарушения устранены. Главному инженеру объявлено замечание.

Кроме того, в отношении руководителя организации возбудили административное дело. Он оштрафован на 30 тысяч рублей.

Напомним, в сентябре женщина с ребёнком провалилась в яму с кипятком на улице Новосибирска.