Жир страуса как панацея: краснодарец предложил лечить любые формы рака за 9 дней и 50 тысяч рублей

Скриншот из видео на YouTube

Непризнанный изобретатель из Краснодарского края придумал способ лечения тяжёлых заболеваний; учёный готов помочь вылечить с помощью жира даже Анастасию Заворотнюк.

Изобретатель из города Кропоткина Краснодарского края Александр Литвинов готов вылечить больную раком Анастасию Заворотнюк необычным способом. Об этом мужчина сообщил в редакцию Сиб.фм. По его словам, инновационная технология заключается в использовании жира животного происхождения.

«Для того чтобы перезапустить активность противоракового иммунитета я применяю Биоэнергетическое лечение изготовленным мною "Стимулятором запуска активности функций противоракового иммунитета". Я вначале провожу точную диагностику раковых процессов и ТЕСТ на возможности иммунотерапии излечения рака. Затем рекомендую Правильное питание и наружное применение Композит жир – масло», – пишет изобретатель ()орфография и пунктуация автора сохранены — прим. Сиб.фм).

Как заявляет доморощенный целитель, такая методика может помочь в лечении не только звёзд, но и любых других пациентов. Но при этом, как оказалось, «Стимулятор», про который говорит Александр, это не какой-либо прибор или аппарат для терапии. После долгого разговора выяснилось, что за этим словом кроется обычный жир. По словам Александра, он получил патент на своё «изобретение» ещё в 2004 году. Действительно, по номеру 2222225 на сайте Роспатента есть заявка от собеседника Сиб.фм.

Патент связан со способом обработки мяса для дальнейшего приготовления блюд и консервов. Каким образом эта технология связана с лечением рака – неизвестно.

«Это натуральный пищевой консервант, изготовленный мною в 1997 году для того, чтобы улучшить качество колбас и мясных консервов. Но уже в 2007 году люди стали использовать продукт для излечения неизлечимых заболеваний, и я стал помогать людям победить рак с помощью точной диагностики причин, вызывающих рак», – добавил Александр.

Непризнанный учёный заявляет, что его изобретение может вылечить от рака в течение 9 дней. Для этого лишь надо употреблять его «Стимулятор». Стоит это удовольствие, в сравнении с терапией лечения рака, мало – от 43 до 83 тысяч рублей. Однако такие цифры вызывают сомнение, если понимать, что терапия заключается в употреблении обычного жира. Александр Литвинов коротко описал Сиб.фм схему лечения не только от рака, а от всех известных тяжёлых заболеваний.

«Три биологически активные точки для перезапуска противоракового иммунитета. Это под язык для очищения крови. Это желудок. Это в корни волос головы жидкая фракция жира страуса», – пишет мужчина.

Грубо говоря, Александр убеждает людей, что вылечить любое заболевание можно так называемым «очищением крови». По его словам, уже тысячи людей узнали о методике. Однако мужчина отказался дать Сиб.фм контакты чудесным образом исцелённых людей, чтобы они рассказали свои истории.

Профессиональные врачи в такие волшебства не верят и считают их очень опасными. Заместитель главного врача по общим вопросам новосибирского онкодиспансера Владимир Лейбович рассказал Сиб.фм о подобных методах лечения рака.

«Способы лечения онкологических заболеваний в России регламентированы очень жёстко. По федеральному закону № 323 заниматься оказанием медицинских услуг может только специализированное учреждение. Если вдруг у гражданина появилась какая-то идея, то он с ней должен обратиться в Минздрав. Понимаете, у нас во всех регионах хватает психически нездоровых людей – особенно это заметно весной и осенью», – сообщает онколог.

Активность шарлатанов в этой сфере очевидна. Страх овладевает людьми перед любыми упоминаниями онкологических заболеваний – по данным Международного агентства по исследованию рака, в прошлом году от страшного заболевания погибли 314 тысяч россиян.

Действия подобных изобретателей и лжедокторов могут привести к тому, что выявленное на ранней стадии тяжёлое заболевание может развиться в неизлечимое. Тогда появляется высокий риск того, что человека могут не спасти. По словам Владимира Лейбовича, такие истории, связанные с лечением «народными» методами, были у пациентов онкологического диспансера.

Напомним, 23 октября новосибирские учёные заявили о создании машины для лечения рака мозга.