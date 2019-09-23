Автоледи в Новосибирске «налихачила» на 40 тысяч рублей штрафов

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Более 40 тысяч рублей штрафов «заработала» жительница Новосибирска за скоростную езду; добровольно платить девушка отказывалась, в ситуацию вмешались судебные приставы.

Автомобилистка из Новосибирска оказалась профессиональной нарушительницей ПДД – она неоднократно попадалась за езду с превышением скорости свыше 80 километров в час и игнорирование сигналов светофора. За это девушке выписали штрафов на сумму более 40 тысяч рублей. Но платить их автоледи не спешила, пока исполнительное производство не передали в отдел судебных приставов. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

«В добровольном порядке штрафы гражданка оплачивать не торопилась. Тогда судебный пристав, получив информацию о наличии у должника расчётных счетов в нескольких банках, вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на них. В результате со счетов нарушительницы

была списана сумма в размере долга. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением», – рассказали в ведомстве.

Напомним, в сентября новосибирские приставы нашли должницу на её собственной свадьбе.