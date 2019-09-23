Автоледи в Новосибирске «налихачила» на 40 тысяч рублей штрафов

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Автоледи в Новосибирске «налихачила» на 40 тысяч рублей штрафовРубрика: общество, проиcшествия
24.10.2019 09:25
фото с сайта pixabay.com
Более 40 тысяч рублей штрафов «заработала» жительница Новосибирска за скоростную езду; добровольно платить девушка отказывалась, в ситуацию вмешались судебные приставы.
Мария Машанова
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Лента новостей
Душеспасительные видеоуроки для школьников снимают в новосибирской гимназии
Прокуратура нашла нарушения в работе подразделения новосибирского МЧС
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