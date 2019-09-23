Банда кладменов в Новосибирске отправится в колонию на 20 лет

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Организованная преступная группа по распространению наркотиков получила суровые тюремные сроки; участники проведут в тюрьме от 7 до 19 лет.

Приговор в отношении 14 участников ОПГ, которая занималась сбытом и хранением синтетических наркотиков, вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. Полицейские изъяли в общей сложности около 100 килограммов синтетики.

«Криминальную организацию создал житель Новосибирска 1985 года рождения. С целью осуществления незаконного сбыта наркотиков он привлёк граждан, которые выполняли роли операторов, фасовщиков и курьеров-закладчиков. Торговля запрещёнными веществами осуществлялась через интернет-магазины на территории Новосибирской области и Алтайского края. За каждым членом преступного сообщества был закреплён определённый круг обязанностей: от администрирования до оборудования тайников закладок», – сообщает ГУВД.

За всё время группа наркодельцов совершила как минимум 34 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в Новосибирской области и Алтайском крае. Организатор банды получил срок 19 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима с выплатой штрафа 1,3 миллиона рублей. Остальные участники группировки отправятся в тюрьму на сроки от 7 до 16 лет.

Напомним, 21 октября Сиб.фм писал о том, как наркоторговцы вербуют новосибирцев для работы кладменами.