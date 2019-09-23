Большинство новосибирцев читают бумажные книги

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Какие книги читают жители столицы Сибири: электронные или бумажные; с таким вопросом обратились к новосибирцам специалисты одной из развлекательных социальных сетей.

Электронные книги у жителей Новосибирска не в почёте. К такому выводу пришли исследователи одного из развлекательных порталов. Они задали вопрос 900 респондентам – какой тип книг они предпочитают.

Большинство из опрошенных, 58 %, высказались в пользу традиционных бумажных книг. Новосибирцы отмечали, что такие книги стоят не очень дорого и доступны любому желающему.

Однако 36 % рассказали, что электронные книги удобны в обращении. В них можно «закачать» несколько тысяч томов, при этом можно читать ночью, никому не мешая светом.

Оставшиеся 6 % опрошенных отметили, что они не делают выбора между электронной и бумажной книгой, а читают произведения в любом формате.

Напомним, 19 августа стало известно, что 42 % новосибирцев предпочитают ум богатству.