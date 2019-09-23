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Большинство новосибирцев читают бумажные книги

Рубрика: общество

24.10.2019 13:20

Фото с сайта pixabay.com

Какие книги читают жители столицы Сибири: электронные или бумажные; с таким вопросом обратились к новосибирцам специалисты одной из развлекательных социальных сетей.

Электронные книги у жителей Новосибирска не в почёте. К такому выводу пришли исследователи одного из развлекательных порталов. Они задали вопрос 900 респондентам – какой тип книг они предпочитают.

Большинство из опрошенных, 58 %, высказались в пользу традиционных бумажных книг. Новосибирцы отмечали, что такие книги стоят не очень дорого и доступны любому желающему.

Однако 36 % рассказали, что электронные книги удобны в обращении. В них можно «закачать» несколько тысяч томов, при этом можно читать ночью, никому не мешая светом.

Оставшиеся 6 % опрошенных отметили, что они не делают выбора между электронной и бумажной книгой, а читают произведения в любом формате.

Напомним, 19 августа стало известно, что 42 % новосибирцев предпочитают ум богатству. 

 

Анатолий Якимов

Теги: исследования книги Новосибирск

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Видео ДТП, после которого новосибирская школьница попала в реанимацию, появилось в сети

сегодня 13:48 Хроника 0 Коммент.

Большинство новосибирцев читают бумажные книги

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«Была угроза взрыва»: в Новосибирской области при пожаре погиб мужчина

сегодня 12:21 Хроника 0 Коммент.

Банда кладменов в Новосибирске отправится в колонию на 20 лет

сегодня 12:02 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске около 200 домов оставили без отопления и горячей воды

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:39 Общество 0 Коммент.

«Возвращайся домой, сын»: отец пропавшего Жени Шуршилина обратился к мальчику через интернет

сегодня 11:31 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:28 Общество 0 Коммент.

Маршрутка, автобус и две легковушки столкнулись в Новосибирске

сегодня 11:19 Хроника 0 Коммент.

Количество порывов теплосетей в Новосибирске выросло

сегодня 11:12 Общество 0 Коммент.

В аэропорту Толмачёво задержали двух пьяных агрессивных омичей

сегодня 11:01 Хроника 0 Коммент.

«Видосики смотрю, как петлю сделать»: друзья рассказали о пропавшем школьнике Евгении Шуршилине из Бердска

сегодня 10:53 Общество 0 Коммент.

Новосибирец украл из «Ауры» колонки на 4 тысячи рублей

сегодня 10:48 Хроника 0 Коммент.

Душеспасительные видеоуроки для школьников снимают в новосибирской гимназии

сегодня 10:21 Общество 0 Коммент.

Новосибирец избил до смерти своего престарелого отца

сегодня 10:01 Хроника 0 Коммент.

Отец-изверг отправится в колонию за смерть пятерых детей при пожаре в Новосибирской области

сегодня 09:54 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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