Брату убийцы охранника бара «Ухо и Медведь» вынесли обвинительный приговор

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Мужчина повздорил с охранником, который позже скончался от выстрела в голову; свою вину подсудимый не признал.

Суд доказал, что Максим Зыбарев, брат осуждённого за убийство охранника бара «Ухо и Медведь», нанёс тяжкие телесные повреждения погибшему во время конфликта. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

«Около 01:00 между сотрудником охраны заведения и братом подсудимого (Иваном Зыбаревым) произошёл словесный конфликт, который продолжился с Максимом. В ходе ссоры Максим нанёс потерпевшему не менее четырёх ударов кулаками в голову, причинив его здоровью тяжкий вред. В последующем мужчина был застрелен из пистолета "ПМ-Т" братом подсудимого Иваном, который приговорен летом этого года к 10,5 года лишения свободы. Судебные эксперты установили, что до смерти потерпевшего его здоровью был причинён тяжкий вред, а телесные повреждения, причинённые Максимом, не стоят в прямой причинной связи со смертью», – сообщает прокуратура.

Убийца охранника получил 10,5 года колонии. Его брат отказался от сотрудничества со следствием и не признал свою вину. Суд приговорил Максима Зыбарева к четырём годам колонии. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, 21 октября новосибирец избил до смерти отца-пенсионера.