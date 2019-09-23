«Была угроза взрыва»: в Новосибирской области при пожаре погиб мужчина

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Пожилой сибиряк погиб во время пожара в жилом доме; огонь тушили восемь человек и две единицы техники.

В Искитиме в ночь с 23 на 24 октября загорелся частный жилой дом. Об этом Сиб.фм рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

«Вызов поступил в 0:54. Когда пожарные приехали на место происшествия, огонь полностью охватил веранду строения на улице Железнодорожной. Потушить пожар удалось в 2:42. Под завалами было обнаружено тело мужчины 1953 года рождения. Общая площадь пожара составила 56 квадратных метров. Предварительная причина возгорания – нарушение правил использования электроприборов. Была угроза взрыва газового баллона на балконе дома», – отметили в ведомстве.

Всего пожар тушили восемь человек при помощи двух единиц специальной техники.

Напомним, 21 октября жилой дом горел в Железнодорожном районе Новосибирска.