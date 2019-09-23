До полутора тысяч тонн в сутки увеличились надои молока в Новосибирской области

Фото правительства Новосибирской области

С начала года надои молока в Новосибирской области составили 526 тысяч тонн, это на 19 тысяч больше показателей по итогам трёх кварталов прошлого года.

В Новосибирской области растут удои молочного стада. Валовое производство молока на 23 октября составило 1540 тонн. Это на 156 тонн больше, чем год назад. Всего с начала года животноводы региона получили в среднем 4131 килограмм молока на одну корову, что на 152 килограмма больше показателей 2018 года. При этом ежесуточные надои составляют в этом году 12,1 килограмма, в прошлом же надои равнялись 10,9 килограмма.

По словам министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, прирост продуктивности дойного стада позволил получить такие результаты. Чтобы показатели оставались высокими и в предстоящем зимнем сезоне, аграрии успешно провели кормозаготовительную кампанию.

«Аграрии Новосибирской области в 2019 году значительно перевыполнили план и заготовили 472 тысячи тонн сена и 1,4 миллиона тонн сенажа. Зеленую массу на силос убрали с площади более чем 38 тысяч гектаров, валовой сбор составил 447,8 тысячи тонн», – отметил министр.

Среди регионов Российской Федерации Новосибирская область занимает второе место по численности поголовья молочного стада в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей. А по производству молока в сутки – шестой результат в России. За Уралом Новосибирская область лидер по этим показателям. Основные производители молока сосредоточены в Баганском, Каргатском, Маслянинском, Ордынском, Сузунском и Татарском районах.

В Новосибирской области была утверждена государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», благодаря которой животноводы получают господдержку из федерального и областного бюджетов. Субсидия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, поддержка племенного животноводства, поддержка развития семейных животноводческих ферм, возмещение стоимости молодняка КРС, приобретённого личными подсобными хозяйствами, являются самыми востребованными.

Также региональные производители молока могут получить компенсацию части затрат на приобретение технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства, затрат на его социально-инженерное обустройство, затрат по созданию и модернизации объектов АПК, а также возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам), ставки на уплату процентов по краткосрочным кредитам на льготных условиях и многое другое.

Напомним, 16 июня в Маслянинском районе открылся крупный животноводческий комплекс.