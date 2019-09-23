Дорогу из-за ремонта теплотрассы сузят в Ленинском районе

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Дорогу из-за ремонта теплотрассы сузят в Ленинском районеРубрика: общество
24.10.2019 11:39
фото с сайта pixabay.com
Дорога станет уже на три метра; сужение связано с ремонтом на теплотрассе.
На три метра сузят дорогу по улице Станиславского в Ленинском районе Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. В районе дома № 26 пройдут ремонтные работы теплотрассы. Ремонт, который начался сегодня, предполагается завершить к 10 ноября.
«С 24 октября по 10 ноября на 3 метра сужается проезжая часть улицы Станиславского в районе дома № 26. Это ограничение связано с работами на теплотрассе. Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», – сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
Напомним, 23 октября коммунальные службы отчитались об увеличении количества порывов теплосетей.
Эмиль Фукс
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