Дорогу из-за ремонта теплотрассы сузят в Ленинском районе

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Дорога станет уже на три метра; сужение связано с ремонтом на теплотрассе.

На три метра сузят дорогу по улице Станиславского в Ленинском районе Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. В районе дома № 26 пройдут ремонтные работы теплотрассы. Ремонт, который начался сегодня, предполагается завершить к 10 ноября.

«С 24 октября по 10 ноября на 3 метра сужается проезжая часть улицы Станиславского в районе дома № 26. Это ограничение связано с работами на теплотрассе. Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», – сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Напомним, 23 октября коммунальные службы отчитались об увеличении количества порывов теплосетей.