Драма «детдомовцев» в элитной гимназии дважды собрала аншлаг в Новосибирске

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Драма «детдомовцев» в элитной гимназии дважды собрала аншлаг в НовосибирскеРубрика: общество
24.10.2019 19:40
Фото предоставлены театром "Глобус"
Пьеса на тему зла в современной школе привлекла родителей с детьми; взрослые решили научиться злиться «экологично».
Новосибирский молодёжный театр «Глобус» показал спектакль «Гай Германики» от современного театра и снискал успех зрителей. Сегодня, 24 октября в пресс-службе «Глобуса» рассказали о результатах премьеры для современных подростков.
Пьеса «Всем кого касается» была создана модным драматургом Даной Сидерос на одну из самых актуальных современных тем – конфликты и травля в школе. По сюжету спектакля, двое братьев-сирот попадают в элитную гимназию и сталкиваются со страхом и непониманием со стороны остальных детей. «Чужаки» общаются между собой с помощью жестов и языка прикосновений, что пугает остальных школьников, привыкших к нормам и правилам. Место действия – спортзал гимназии, где дети более открыты и отчасти беззащитны.
Пьеса московской поэтессы стала победителем прошлогоднего Международного конкурса новой драматургии «Ремарка» (2-е место в номинации «Маленькая Ремарка»), а также вошла в шорт-лист объединенного конкурса современной драматургии «Кульминация». Первая постановка состоялась под руководством Аркадия Райкина в театре «Сатирикон», затем пьесу решили поставить в Новосибирске в рамках проекта открытых обсуждений «ПодросТок».
«Мы работаем с пьесой Даны Сидерос, и одновременно актеры пишут собственные тексты. Это их мысли, эмоции, позиции, взгляды, которые будут вписаны в ткань спектакля. Можно сказать, что в „Глобусе” будет эксклюзивная версия пьесы. Для меня важно, что два этих сюжета существуют параллельно, и художественное взаимодействует с личным», – сообщил режиссер-постановщик из Тульского академического театра драмы Евгений Маленчев.
Показы спектакля проходили прямо на большой сцене «Глобуса», где для этого выстроили трибуны – и собрали 396 зрителей за два дня. Формат постановки предполагал иммерсивность – зрители сидели вместе с актёрами и наблюдали постановку изнутри.
Большинство зрителей пришли на постановку с детьми – зрители похвалили постановку в соцсетях
«Ходили с классом сына, спектакль шестиклассникам понравился! Это радует! Лично меня, как маму, заставил задуматься... О том как избежать зла! В отношениях с детьми, в их взаимоотношениях между собой, в отношениях в семье и вообще можно ли этого избежать?... Или как принято сейчас говорить злиться "экологично"!», – написала Екатерина Апенина.
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Напомним, 23 октября первое «сНежное шоу» Славы Полунина собрало аншлаг в Новосибирске.
Никита Манько
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Лента новостей
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