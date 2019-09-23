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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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Драма «детдомовцев» в элитной гимназии дважды собрала аншлаг в Новосибирске

Рубрика: общество

24.10.2019 19:40

Фото предоставлены театром "Глобус"

Пьеса на тему зла в современной школе привлекла родителей с детьми; взрослые решили научиться злиться «экологично».  

Новосибирский молодёжный театр «Глобус» показал спектакль «Гай Германики» от современного театра и снискал успех зрителей. Сегодня, 24 октября в пресс-службе «Глобуса» рассказали о результатах премьеры для современных подростков.

Пьеса «Всем кого касается» была создана модным драматургом Даной Сидерос на одну из самых актуальных современных тем – конфликты и травля в школе. По сюжету спектакля, двое братьев-сирот попадают в элитную гимназию и сталкиваются со страхом и непониманием со стороны остальных детей. «Чужаки» общаются между собой с помощью жестов и языка прикосновений, что пугает остальных школьников, привыкших к нормам и правилам. Место действия – спортзал гимназии, где дети более открыты и отчасти беззащитны.

Пьеса московской поэтессы стала победителем прошлогоднего Международного конкурса новой драматургии «Ремарка» (2-е место в номинации «Маленькая Ремарка»), а также вошла в шорт-лист объединенного конкурса современной драматургии «Кульминация». Первая постановка состоялась под руководством Аркадия Райкина в театре «Сатирикон», затем пьесу решили поставить в Новосибирске в рамках проекта открытых обсуждений «ПодросТок».

«Мы работаем с пьесой Даны Сидерос, и одновременно актеры пишут собственные тексты. Это их мысли, эмоции, позиции, взгляды, которые будут вписаны в ткань спектакля. Можно сказать, что в „Глобусе” будет эксклюзивная версия пьесы. Для меня важно, что два этих сюжета существуют параллельно, и художественное взаимодействует с личным», – сообщил режиссер-постановщик из Тульского академического театра драмы Евгений Маленчев.

Показы спектакля проходили прямо на большой сцене «Глобуса», где для этого выстроили трибуны – и собрали 396 зрителей за два дня. Формат постановки предполагал иммерсивность – зрители сидели вместе с актёрами и наблюдали постановку изнутри.

Большинство зрителей пришли на постановку с детьми – зрители похвалили постановку в соцсетях 

«Ходили с классом сына, спектакль шестиклассникам понравился! Это радует! Лично меня, как маму, заставил задуматься... О том как избежать зла! В отношениях с детьми, в их взаимоотношениях между собой, в отношениях в семье и вообще можно ли этого избежать?... Или как принято сейчас говорить злиться "экологично"!», – написала Екатерина Апенина. 

 
 
 
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Публикация от Театр «Глобус» (@globustheatre)

Напомним, 23 октября первое «сНежное шоу» Славы Полунина собрало аншлаг в Новосибирске.

 

Никита Манько

Теги: премьеры Театр «Глобус» школьники

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Найдены двое пропавших подростков в Новосибирске

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Драма «детдомовцев» в элитной гимназии дважды собрала аншлаг в Новосибирске

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сегодня 17:45 Общество 0 Коммент.

Пригородные поезда в Новосибирской области на день сменят график движения

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сегодня 17:17 Общество 0 Коммент.

До полутора тысяч тонн в сутки увеличились надои молока в Новосибирской области

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Неделя пропавших подростков: в Новосибирской области массово исчезают несовершеннолетние

сегодня 15:12 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:06 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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