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Душеспасительные видеоуроки для школьников снимают в новосибирской гимназии
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Душеспасительные видеоуроки для школьников снимают в новосибирской гимназииРубрика: общество
24.10.2019 10:21
фото с сайта pixabay.com
На YouTube-канале Троице-Владимирского собора появилась свежая серия видеоуроков для дошкольников; авторы призывают родителей и детей посмотреть душеспасительные ролики.
Педагоги новосибирской Свято-Владимирской гимназии сняли серию видеоуроков для младших школьников и ребят детсадовского возраста. По замыслу создателей проекта, ролики станут помощниками не только для юных зрителей, но и для их православных родителей. Об этом сообщается в официальной группе Новосибирской митрополии в социальной сети «ВКонтакте».
«В одном из роликов детей познакомят с базовой арифметикой в сочетании с Законом Божиим. Для более взрослых ребятишек создано поучительное и душеполезное чтение о заповедях Божиих», – говорится в сообщении.
Уроки авторы снимают каждую неделю и выкладывают на YouTube-канале Троице-Владимирского собора.
Напомним, в октябре православный блогер из Новосибирска покорила соцсети рецептами постных блюд.
Мария Машанова
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Лента новостей
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