Два врача, доярка и агроном в Новосибирске получили госнаграды от Путина

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Четыре новосибирца получили государственные награды от президента, среди них двое сотрудников одной больницы.

Президент России Владимир Путин подписал указ о вручении государственных наград за заслуги. Сообщение об этом появилось на сайте правовой информации. Награды получили агроном, доярка и два врача из Новосибирска.

Заведующий Городской клинической поликлиникой № 1 Артур Богачанов получил медаль ордена «За заслуги перед отечеством II степени». Сотрудник той же больницы – главная медсестра Елена Зверева – удостоилась награды «Заслуженный работник здравоохранения Российской федерации». Медаль ордена «За заслуги перед отечеством II степени» за заслуги в области сельского хозяйства получил главный агроном племенного завода «Ирмень» Максим Альберт. Доярке с другой агрофирмы – «Лебедёвская» – присвоили звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской федерации».

Напомним, в сентября президент России наградил бывшего депутата заксобрания Новосибирской области.