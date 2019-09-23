Как со смартфоном сохранить зрение

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Через 30 лет по оценке Всемирной организации здравоохранения у половины населения будет пониженное зрение; офтальмологи это связывают с глобальным увлечением смартфонами.

Современные гаджеты влияют на остроту зрения. Об этом рассказала в эфире Радио-1 кандидат медицинских наук, доцент кафедры офтальмологии НИИ педиатрического факультета Российского государственного медицинского университета, врач-офтальмолог Татьяна Павлова.

По словам специалиста, миопию, близорукость врачи называют эпидемией XXI века. Не случайно все мировые именитые офтальмологи ищут варианты по профилактике этого заболевания. По-другому этот процесс называют «контроль миопии».

Доктор посоветовала, что для сохранения зрения, прежде всего, нужно следить за его остротой. В случае ухудшения, нужно сразу же идти к врачу и не надеяться, что всё пройдёт само.

«До сих пор не установлено, сколько времени можно сидеть за экраном телефона. Это зависит от состояния аккомодационного аппарата глаза. Основные причины ухудшения зрения: смартфон находится на очень близком расстоянии, неправильное освещение, расположение тела в пространстве. Главная проблема – это перегрузка мышцы, отвечающей за работу вблизи», – отметила Татьяна Павлова.

Пациенту, у которого падает зрение, она посоветовала соблюдать режим зрительной нагрузки. Ни в коем случае нельзя спать рядом со смартфоном. Если ваша работа связана непосредственно со смартфонами, то время от времени нужно отрывать взгляд от смартфона и смотреть вдаль. Специалист отметила, что синий экран может вызвать макулодистрофию – заболевание, при котором поражается сетчатка глаза и нарушается центральное зрение.

Напомним, в середине августа врачи-диетологи назвали идеальный рацион питания.