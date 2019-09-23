Количество порывов теплосетей в Новосибирске выросло

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Количество порывов теплосетей в Новосибирске вырослоРубрика: общество
24.10.2019 11:12
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Коммунальщики отчитались о порывах на теплосетях; с начала сезона уже устранили 413 повреждений.
В пресс-службе СГК отметили, что в среднем на устранение повреждений уходит около шести часов. Только за прошлую неделю зафиксировано 80 проблемных случаев на объектах.
«С учётом того, что городские власти начали отопительный сезон на 6 дней позже, можно сказать, что повреждаемость немного возросла», – отметил заместитель главного инженера СГК Роман Корниенко.
Как пройдёт отопительный сезон 2019-20 годов, предсказать сейчас сложно, но специалисты выразили надежду, что поломок будет немного.
Летом устранили 2240 дефектов, и это на треть больше, чем в прошлом году.
Сегодня во многих домах Новосибирска требуется грамотная регулировка оборудования – где-то её не сделали в полном объёме, где-то требуется устранение дефектов, возникших после запуска. Так, например, на улице Сухарной, 70 после запуска системы произошло завоздушивание в трубах. Сейчас проблема устраняется специалистами.
Напомним, 18 октября Сиб.фм писал об отключении тепла в домах Новосибирска.
Алёна Коврова
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