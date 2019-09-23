Количество порывов теплосетей в Новосибирске выросло

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Коммунальщики отчитались о порывах на теплосетях; с начала сезона уже устранили 413 повреждений.

В пресс-службе СГК отметили, что в среднем на устранение повреждений уходит около шести часов. Только за прошлую неделю зафиксировано 80 проблемных случаев на объектах.

«С учётом того, что городские власти начали отопительный сезон на 6 дней позже, можно сказать, что повреждаемость немного возросла», – отметил заместитель главного инженера СГК Роман Корниенко.

Как пройдёт отопительный сезон 2019-20 годов, предсказать сейчас сложно, но специалисты выразили надежду, что поломок будет немного.

Летом устранили 2240 дефектов, и это на треть больше, чем в прошлом году.

Сегодня во многих домах Новосибирска требуется грамотная регулировка оборудования – где-то её не сделали в полном объёме, где-то требуется устранение дефектов, возникших после запуска. Так, например, на улице Сухарной, 70 после запуска системы произошло завоздушивание в трубах. Сейчас проблема устраняется специалистами.

Напомним, 18 октября Сиб.фм писал об отключении тепла в домах Новосибирска.