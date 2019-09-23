Лайфхак дня: как найти вторую половинку

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О любви мечтает почти каждый человек на планете, особенно в холодное время, когда так не хватает тепла и объятий; можно сидеть и ждать, когда счастье постучится в вашу дверь, а можно взять инициативу в свои руки и самим отыскать его.

Во-первых, попробуйте составить портрет своей второй половинки. Определитесь, какие качества вы хотите найти в этом человеке, что для вас по-настоящему важно. Также выясните, с какими чертами характера вы точно не сможете примириться. С внешностью сложнее: помечтать, конечно, хочется о ком-то с внешностью голливудской звезды, но будьте реалистичны в своих фантазиях.

Во-вторых, старайтесь всегда выглядеть «на все сто», чтобы, когда вы столкнётесь со своим избранником/избранницей, быть во всеоружии. Вспомните портрет своей второй половинки и подумайте: действительно ли вас можно назвать достойной парой? Если нет, то ещё не поздно записаться в спортзал и обновить свой гардероб. Ведь как ни крути, а встречают всё-таки по одёжке.

И наконец, если вы не знаете, где искать свою любовь, попробуйте зарегистрироваться на сайте знакомств. Стопроцентной гарантии найти свою вторую половинку это не даст, но шансы весьма велики. Согласно исследованиям британских социологов, примерно 70 % людей, создавших профиль на сайте знакомств, начали встречаться со своими виртуальными друзьями по переписке.

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