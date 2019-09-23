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Лайфхак дня: как найти вторую половинку

Рубрика: общество

25.10.2019 06:44

фото с сайта pixabay.com

О любви мечтает почти каждый человек на планете, особенно в холодное время, когда так не хватает тепла и объятий; можно сидеть и ждать, когда счастье постучится в вашу дверь, а можно взять инициативу в свои руки и самим отыскать его.

Во-первых, попробуйте составить портрет своей второй половинки. Определитесь, какие качества вы хотите найти в этом человеке, что для вас по-настоящему важно. Также выясните, с какими чертами характера вы точно не сможете примириться. С внешностью сложнее: помечтать, конечно, хочется о ком-то с внешностью голливудской звезды, но будьте реалистичны в своих фантазиях.

Во-вторых, старайтесь всегда выглядеть «на все сто», чтобы, когда вы столкнётесь со своим избранником/избранницей, быть во всеоружии. Вспомните портрет своей второй половинки и подумайте: действительно ли вас можно назвать достойной парой? Если нет, то ещё не поздно записаться в спортзал и обновить свой гардероб. Ведь как ни крути, а встречают всё-таки по одёжке. 

И наконец, если вы не знаете, где искать свою любовь, попробуйте зарегистрироваться на сайте знакомств. Стопроцентной гарантии найти свою вторую половинку это не даст, но шансы весьма велики. Согласно исследованиям британских социологов, примерно 70 % людей, создавших профиль на сайте знакомств, начали встречаться со своими виртуальными друзьями по переписке. 

Напомним, 24 октября Сиб.фм рассказал, как подобрать корм своему котёнку.

Никита Минин

Теги: Новосибирская область любовь Лайфхак

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В регионах Сибири продолжают строить объекты здравоохранения

сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на выходные: мокрый снег и гололёд

сегодня 07:02 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как найти вторую половинку

сегодня 06:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 25 октября

сегодня 06:01 Афиша 0 Коммент.

Топ-5 горнолыжных курортов Сибири

сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

В России повысят минимальный размер оплаты труда

вчера 22:19 Экономика 0 Коммент.

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вчера 21:42 Общество 0 Коммент.

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В Новосибирске отремонтируют Бердское шоссе и улицу Большевистскую

вчера 19:02 Общество 0 Коммент.

Стоящие в Толмачёво два Boeing 737-MAX до конца года поднимутся в небо

вчера 18:42 Общество 0 Коммент.

Медики Новосибирской области и Южной Кореи договорились о сотрудничестве

вчера 17:45 Общество 0 Коммент.

Пригородные поезда в Новосибирской области на день сменят график движения

вчера 17:38 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:17 Общество 0 Коммент.

До полутора тысяч тонн в сутки увеличились надои молока в Новосибирской области

вчера 17:04 Общество 0 Коммент.

«У нас в школе ужас!»: родители новосибирских школьников оценили обеды детей

вчера 17:01 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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