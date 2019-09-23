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Лучший контролёр работает в новосибирском метро

Рубрика: общество

24.10.2019 09:30

Фото с сайта Новосибирского метрополитена

В ежегодном конкурсе «Лучший по профессии» отбирали самых способных сотрудников метрополитена; контролёры КПП отвечали на вопросы о вежливости с пассажирами и безопасности. 

Лучшего контролёра КПП определили накануне в конкурсе «Лучший по профессии» в метрополитене Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена. Конкурс проходил в течение всего дня в два этапа. 

«На первом этапе каждый участник выполнял три практических задания по порядку проведения досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности и по обеспечению пропускного режима. На втором этапе каждый участник получил специально подготовленный билет содержащий четыре вопроса повышенной сложности – по транспортной безопасности, охране труда, культуре обслуживания пассажиров и трудовому законодательству», – сообщает пресс-служба метрополитена.

Победителем оказалась Светлана Кашина, второе и третье место за Тамарой Дериколенко и Александром Голендо. 

Напомним, 23 октября стало известно, что новосибирскому метрополитену не хватает денег на ремонт оборудования.

Эмиль Фукс

Теги: Новосибирский метрополитен

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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