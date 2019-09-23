Лучший контролёр работает в новосибирском метро

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Лучший контролёр работает в новосибирском метроРубрика: общество
24.10.2019 09:30
Фото с сайта Новосибирского метрополитена
В ежегодном конкурсе «Лучший по профессии» отбирали самых способных сотрудников метрополитена; контролёры КПП отвечали на вопросы о вежливости с пассажирами и безопасности.
Лучшего контролёра КПП определили накануне в конкурсе «Лучший по профессии» в метрополитене Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена. Конкурс проходил в течение всего дня в два этапа.
«На первом этапе каждый участник выполнял три практических задания по порядку проведения досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности и по обеспечению пропускного режима. На втором этапе каждый участник получил специально подготовленный билет содержащий четыре вопроса повышенной сложности – по транспортной безопасности, охране труда, культуре обслуживания пассажиров и трудовому законодательству», – сообщает пресс-служба метрополитена.
Победителем оказалась Светлана Кашина, второе и третье место за Тамарой Дериколенко и Александром Голендо.
Напомним, 23 октября стало известно, что новосибирскому метрополитену не хватает денег на ремонт оборудования.
Эмиль Фукс
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