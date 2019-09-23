Макет Новосибирской области из металла поедет в Крым, чтобы стать частью России

фото из группы «Город Обь Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте»

Виртуозы-кузнецы из города Оби представят свои работы на фестивале профмастерства в Севастополе; на выставку из Сибири поедет металлическая карта Новосибирской области.

Фестиваль кузнечного мастерства «Время крыма» пройдёт в Севастополе с 31 октября по 5 ноября, об этом сообщили в группе «Город Обь Онлайн».

На фестивале мастера из разных городов и регионов России составят карту страны из металлических сегментов – каждый кузнец привезёт металлический макет территории, на которой он проживает.

Собранная карта станет уникальным арт-объектом, выполняющим роль солнечных часов.

Чтобы место Новосибирской области не зияло пустотой, за выполнение творческого задания взялись кузнецы из города Оби – Евгений Кашко, Александр и Лилия Сорокины.

На металлическом макете они разместили основные достопримечательности Новосибирска.

Организатор всероссийского фестиваля Межрегиональная общественная организация развития художественного творчества «Творческий Союз кузнецов» и Совет министров Республики Крым высоко отметили творческую и профессиональную позицию наших земляков.

Несмотря на то, что власти Новосибирска остались равнодушны к проекту и не оказали финансовой помощи, множество людей поддержали инициативу и собрали необходимые для перелёта средства.

Напомним, в сентябре Сиб.фм писал о спасении жительницы Новосибирска в Крыму.