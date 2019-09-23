Маршрутка, автобус и две легковушки столкнулись в Новосибирске

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Четыре автомобиля попали в аварию в Первомайском районе; в ДТП участвуют автобус и маршрутка.

Массовое ДТП произошло на улице Одоевского в Первомайском районе Новосибирска. Об этом сообщил подписчик сообщества «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». Столкнулись четыре транспортных средства – среди них автобус с пассажирами, маршрутное такси, минивэн и Toyota Vitz.

ДТП блокировало движение по улице Одоевского. На месте дежурят сотрудники ДПС для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Напомним, сегодня в Ленинском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП.