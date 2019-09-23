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Медики Новосибирской области и Южной Кореи договорились о сотрудничестве

Рубрика: общество

24.10.2019 17:45

Фото правительства Новосибирской области

В рамках Российско-Корейской научной медицинской конференции 24 октября был подписан меморандум о развитии здравоохранения между Новосибирской областью и южнокорейской провинцией Кёнгидо; сотрудничество предполагает развитие экспорта медицинских услуг.

В Новосибирской области успешно развивается опыт экспорта медицинских услуг. Об этом рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Елена Аксёнова. Учреждения здравоохранения оказывают медицинскую помощь не только жителям других регионов России, но и иностранным гражданам.

«Только за первые 9 месяцев этого года в наши медицинские организации уже поступило около 20 тысяч таких обращений. В Новосибирской области предоставляется высокотехнологичная медицинская помощь, пользуется популярностью медицинский туризм, и сотрудничество с коллегами из Республики Корея, безусловно, положительно скажется на профессиональном развитии обеих сторон», – подчеркнула Елена Аксенова.

Российско-Корейская научная медицинская конференция посвящена актуальным вопросам взаимодействия в сфере здравоохранения. Участники обменялись информацией по новейшим разработкам и обсудили возможность сотрудничества между организациями здравоохранения Новосибирской области и провинции Кёнгидо.

Подписание меморандума о взаимопонимании в области развития здравоохранения и медицины между министерством здравоохранения Новосибирской области и департаментом здравоохранения южнокорейской провинции Кёнгидо стало одним из основных событий конференции. В ближайшее время между российским и корейским регионами будет налажен взаимообмен медицинским персоналом, обмен информацией об оборудовании и лекарствах. 

При этом стороны договорились об обмене информацией о стратегии здравоохранения в профилактике онкологических, цереброваскулярных и сердечно-сосудистых заболеваний, а также развитии системы экстренной медицинской помощи. Подписанный документ предполагает взаимную поддержку и содействие в проведении различных форумов, конференций и симпозиумов, выставок и других мероприятий в сфере медицины и здравоохранения.

Генеральный директор департамента здравоохранения провинции Кёнгидо Рю Ён Чхол отметил, что члены делегации уже смогли выстроить успешное взаимодействие с рядом российских регионов. В сотрудничестве с Новосибирской областью представители Республики Корея видят большой обоюдовыгодный потенциал.

Напомним, 16 октября стало известно о том, что в Новосибирской области будут ускорены темпы реализации нацпроекта «Здравоохранение». 

Анатолий Якимов

Теги: медицина здравоохранение Правительство Новосибирской области

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Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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