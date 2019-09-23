Найдены двое пропавших подростков в Новосибирске

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Найдены двое пропавших подростков в НовосибирскеРубрика: общество
24.10.2019 19:59
Фото с сайта pixabay.com
Семнадцатилетние Виталий Аникин и Михаил Викат найдены живыми; сейчас с подростками работают представители правоохранительных органов
Сразу двое из четырёх разыскиваемых подросток в Новосибирской области были найдены живыми. Как ранее сообщал Сиб.фм, на этой неделе в социальных сетях пять раз сообщали о поисках пропавших детей. Трое были найдены живыми. Это Михаил Викат, Виталий Аникин и Илья Кладовщиков. Сейчас с ними работают представители правоохранительных органов. О первых двух юношах сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт Новосибирск", а об Илье — в поисковом отряде "Маяк".
Однако до сих пор не известно, где находятся 14-летний Женя Шуршилин из Бердска и 16-летняя Виктория Васильева из Новосибирска. Если Евгений пропал 22 октября, то Вика ушла из дома 12 октября.
Напомним, 9 октября была опубликована карта Новосибирска, где чаще всего пропадают дети.
Анатолий Якимов
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