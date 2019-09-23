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Неделя пропавших подростков: в Новосибирской области массово исчезают несовершеннолетние

Рубрика: общество, проиcшествия

24.10.2019 15:12

фото Сиб.фм

На этой неделе поисковые отряды Новосибирской области пять раз публиковали объявления об исчезновении детей. На первый взгляд, между этими случаями нет никакой связи, но их количество приобретает пугающий масштаб. 

В среду, 23 октября, стало известно о пропаже 14-летнего Евгения Шуршилина. Днём ранее мальчик пошёл в школу, однако до учебного заведения не дошёл и обратно домой так и не вернулся. Сейчас в Бердске Женю ищут родственники, друзья, сотрудники полиции и волонтёры: почти две сотни человек день и ночь прочёсывают город и лес. 

«На первый взгляд, он очень тихий и отстранённый. Он очень интересный и начитанный парень. Просто немного запуганный. Если его попросить, то он без колебаний придёт на помощь. Он часто жаловался на жизнь», – так описывает мальчика в беседе с Сиб.фм подруга, которая познакомилась с Женей в лагере.

Однако настораживают подробности переписки, которую Евгений вёл со своим лучшим другом в социальных сетях:

В связи с исчезновением бердского школьника Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Обосновали правоохранители это тем, что раньше мальчик ни разу надолго не пропадал, и поводов для того, чтобы уйти куда-нибудь на длительное время без предупреждения, у него не было.

Однако это лишь верхушка айсберга: на этой неделе стало известно об исчезновении ещё четырёх подростков.

Мальчик с татуировками

Новосибирец Михаил Викат ушёл из дома 19 октября, однако о его исчезновении стало известно лишь 21 октября, когда поисковый отряд «Лиза Алерт» разместил объявление на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». До сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Кого искать? Миша – 17-летний парень худощавого телосложения с русыми волосами и серыми глазами. В день исчезновения предположительно был одет в чёрную куртку, серые спортивные штаны и футболку, чёрные кроссовки. Имеются татуировки на руках и ноге.

Рыжеволосая девушка

Больше недели в Новосибирске не могут найти 16-летнюю Викторию Васильеву, однако к поисковикам родители девочки обратились лишь 22 октября. 

Рост Вики примерно 170 сантиметров, телосложение плотное. У девушки длинные рыжие волосы и голубые глаза. Была одета в красно-сине-серое пальто, синие джинсы, красно-белые кроссовки. Вместо кроссовок может быть обута в чёрные короткие сапоги.

Удивительно, но, несмотря на то, что обычно истории с пропажей детей вызывают общественный резонанс, в этом случае родственники решили не раскрывать обстоятельств исчезновения Вики.

Подросток с рюкзаком

В Новосибирске объявлен в розыск 17-летний Виталий Аникин, который 18 октября ушёл из дома в Заельцовском районе. В тот день его видели в последний раз. Как рассказали Сиб.фм поисковики отряда «Лиза Алерт», Виталий уже уходил из дома и раньше: он пропадал на три дня, но вернулся домой сам.

«Характер у него добрый, всегда позитивный , весёлый, очень хороший и нескандальный парень, любит смотреть аниме, мангу читать любит», – рассказала о нём бывшая одноклассница. 

В момент пропажи молодой человек был одет в чёрную куртку, синий форменный пиджак, чёрные брюки, синюю рубашку и чёрную шапку с помпоном. При себе Виталий Аникин имел рюкзак. Рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-зелёные.

Что это? Стечение обстоятельств или новый флешмоб с продолжением игры «Исчезни на 24 часа»? Попал ребёнок в беду или просто решил сбежать из дома? Как бы то ни было, дети должны вернуться домой, поэтому новосибирцам следует быть внимательнее на улицах: вдруг именно вы заметите пропавшего ребёнка?

Ранее мы уже обращались к этой теме и совместно с волонтёрами поискового отряда «Лиза Алерт» составили карту, по которой можно определить, в каких районах Новосибирска чаще всего теряются дети:

Рекордсменом по «потеряшкам» в 2019 году стал Ленинский район: там исчезли 17 несовершеннолетних. Следом идут Дзержинский – в нём пропали 10 детей – и Первомайский – там зафиксировано восемь случаев. 

Психолог Анна Оверченко рассказала Сиб.фм, что чаще всего подростки уходят из дома из-за искажённого понятия о самостоятельности. По их мнению, это первый шаг к взрослой жизни. Также на решение убежать может повлиять давление в семье и школе.

Пока данный материал готовился к публикации, новосибирские полицейские нашли одного из детей и вернули его родным. Однако рассказать, почему подросток решил сбежать из дома, правоохранители отказываются.

Будем надеяться, что и остальных пропавших найдут живыми и здоровыми.

Никита Минин

Теги: Новосибирская область ребёнок пропал

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