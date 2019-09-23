Незаконные ларьки и павильоны будут сносить в Новосибирске без решения суда

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Незаконные ларьки и павильоны будут сносить в Новосибирске без решения судаРубрика: общество
24.10.2019 14:26
Фото с сайта gorod-nsk.ru
Депутаты Совета депутатов города Новосибирска приняли решение об упрощении сноса незаконных объектов торговли; нелегально установленные киоски и торговые павильоны будут демонтировать без решения суда.
На очередной сессии городского Совета депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в Положение о нестационарных объектах на территории Новосибирска. Как отметил председатель постоянной комиссии Совета депутатов по научно-производственному развитию и предпринимательству Игорь Салов, тема нестационарных объектов в Новосибирске будет всегда актуальной.
«Это достаточно заметный доходный источник бюджета нашего города. Нестационарная торговая сеть – это большой работодатель. Именно поэтому борьба с самовольно размещёнными нестационарными торговыми объектами и с лжепредпринимателями – это один из приоритетов в деятельности мэрии», – отметил депутат.
При этом, используя несовершенство законодательной базы, некоторые предприниматели, установившие объект торговли незаконно, затягивают процесс демонтажа либо устанавливают новые объекты.
Игорь Салов подчеркнул, что с принятием изменений в положение о нестационарных объектах торговли процедура демонтажа будет упрощена. Нелегальные объекты торговли можно будет демонтировать в любой момент.
«Если раньше владелец мог передвинуть киоск на пару метров или заменить его на объект с другими характеристиками, тем самым сделав демонтаж невозможным, то теперь эти уловки не сработают. Решение будет приниматься по территории, а значит, с неё будут убраны не только сам торговый объект, но и всевозможные ограждения, заборчики, которые хозяева несанкционированных точек возводят вокруг», – сообщил народный избранник.
При этом добросовестные предприниматели получат право на компенсацию, если у них земля изымается для нужд мэрии. Владельцы нестационарных объектов торговли смогут предлагать новые места для размещения киосков и павильонов. При этом мэрия будет осуществлять контроль за выполнением нормативов.
Для мобильных торговых комплексов в положении будет введён принцип платности, поскольку любой участок муниципальной земли можно использовать только на платной основе. По предварительным расчётам, в бюджет города будет дополнительно поступать до 12 миллионов рублей в год. Однако в течение 3 лет эта сумма может быть увеличена в три-четыре раза.
Напомним, 2 октября в новосибирских торговых центрах нашли опасные батуты.
Анатолий Якимов
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