Новосибирец избил до смерти своего престарелого отца

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В ходе ссоры мужчина начал избивать 72-летнего отца; сын уже был осуждён за убийство.

Житель Ленинского района убил своего 72-летнего отца. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области. Как выяснило следствие, 21 октября между 52-летним мужчиной и его престарелым отцом начался конфликт. В ходе него мужчина начал избивать пострадавшего по голове. От полученных травм пенсионер скончался на месте происшествия.

Ранее судимый за убийство подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть по неосторожности. Сейчас следователи проводят проверки для выяснения всех обстоятельств случившегося, избирается мера пресечения в отношении подозреваемого.

Напомним, 23 октября новосибирца приговорили к тюремному сроку за гибель пятерых детей в пожаре.