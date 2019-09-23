Новосибирец украл из «Ауры» колонки на 4 тысячи рублей

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Новосибирец украл из «Ауры» колонки на 4 тысячи рублейРубрика: проиcшествия
24.10.2019 10:48
фото с сайта pixabay.com
Житель Новосибирска украл в одном из отделов ТЦ «Аура» MP-3 колонки; мужчина сразу продал их на остановке.
Полицейские задержали подозреваемого в краже из торгового центра «Аура» на улице Военной в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. Мужчина вынес из магазина колонки общей стоимостью 4 тысячи рублей. Подозреваемого оперативно задержали, однако техники с собой у него уже не было – тот продал колонку неизвестным на ближайшей остановке.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого – ранее не судимого 32-летнего жителя Центрального района. Задержанный признался, что продал похищенные колонки незнакомому мужчине на одной из остановок общественного транспорта", — сообщает пресс-служба ведомства.
Подозреваемый задержан, сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Напомним, накануне у собаки в Новосибирске украли куртку.
Эмиль Фукс
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