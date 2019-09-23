Лента новостейПредложить новость
Драма «детдомовцев» в элитной гимназии дважды собрала аншлаг в Новосибирске
Сто тысяч рублей за 20 минут лекции о прививках заработала преподаватель НГУ
В Новосибирске отремонтируют Бердское шоссе и улицу Большевистскую
Стоящие в Толмачёво два Boeing 737-MAX до конца года поднимутся в небо
Техника уехала: новосибирцы не пустили бульдозеры к месту разработки карьера
Медики Новосибирской области и Южной Кореи договорились о сотрудничестве
Пригородные поезда в Новосибирской области на день сменят график движения
Сильный ветер и мокрый снег: новосибирцев предупредили о резком ухудшении погоды
До полутора тысяч тонн в сутки увеличились надои молока в Новосибирской области
«У нас в школе ужас!»: родители новосибирских школьников оценили обеды детей
Брату убийцы охранника бара «Ухо и Медведь» вынесли обвинительный приговор
Новосибирцы встали живым щитом перед бульдозерами на скандальном месторождении
Новосибирские блогеры сняли, как приставы на служебных авто едут под «кирпич»
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Новосибирск обогнал соседей в рейтинге "высоких квартир"Рубрика: общество
24.10.2019 19:13
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Рейтинг самых высоких квартир опубликовало агентство недвижимости ЦИАН; Новосибирск возглавил список городов Сибири.
Как отметили специалисты, в России построено около сотни зданий, превышающих отметку в 130 метров. Больше всего — 20% — находится в Москве.
Только в девяти регионах продаются квартиры выше 30-го этажа. А самым популярным среди объявлений о продаже недвижимости является 25-этаж. Предложения по квадратным метрам на этой высоте есть в 14 регионах России.
В первую десятку рейтинга ЦИАН попали здания Самарской (29-ый этаж), Рязанской (30), Саратовской(31) областей, а также Республики Башкортостан (31), Чеченской республики(32), республики Татарстан (32) и Санкт-Петербурга(34).
На третьем месте списка оказалась Свердловская область. В Екатеринбурге находится здание высотой 140 метров, в котором продаётся квартира на 39 этаже.
На втором месте предсказуемо — Московская область — высотка, привлекающая внимание, занимает 44 этажа, она построена в городе Красногорске.
На первом месте — Москва — в доме, которому досталось "золото" рейтинга, — продаётся квартира на 95 этаже.
Несмотря на то, что в первую десятку Новосибирск не попал, он все же обошёл соседей. Столица Сибири занимает 13 позицию, благодаря высотке из 27 этажей на улице Вилюйской.
Ниже в списке, на 14 месте, из "сибиряков" только Алтайский край. Квартиру на 26 этаже можно приобрести на улице Папанинцев.
Напомним, 3 октября Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске самые большие квартиры.
Алёна Коврова
Комментарии
Лента новостей
Драма «детдомовцев» в элитной гимназии дважды собрала аншлаг в Новосибирске
Сто тысяч рублей за 20 минут лекции о прививках заработала преподаватель НГУ
В Новосибирске отремонтируют Бердское шоссе и улицу Большевистскую
Стоящие в Толмачёво два Boeing 737-MAX до конца года поднимутся в небо
Техника уехала: новосибирцы не пустили бульдозеры к месту разработки карьера
Медики Новосибирской области и Южной Кореи договорились о сотрудничестве
Пригородные поезда в Новосибирской области на день сменят график движения
Сильный ветер и мокрый снег: новосибирцев предупредили о резком ухудшении погоды
До полутора тысяч тонн в сутки увеличились надои молока в Новосибирской области
«У нас в школе ужас!»: родители новосибирских школьников оценили обеды детей
Брату убийцы охранника бара «Ухо и Медведь» вынесли обвинительный приговор
Новосибирцы встали живым щитом перед бульдозерами на скандальном месторождении
Новосибирские блогеры сняли, как приставы на служебных авто едут под «кирпич»
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное