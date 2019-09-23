Новосибирск обогнал соседей в рейтинге "высоких квартир"

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Рейтинг самых высоких квартир опубликовало агентство недвижимости ЦИАН; Новосибирск возглавил список городов Сибири.

Как отметили специалисты, в России построено около сотни зданий, превышающих отметку в 130 метров. Больше всего — 20% — находится в Москве.

Только в девяти регионах продаются квартиры выше 30-го этажа. А самым популярным среди объявлений о продаже недвижимости является 25-этаж. Предложения по квадратным метрам на этой высоте есть в 14 регионах России.

В первую десятку рейтинга ЦИАН попали здания Самарской (29-ый этаж), Рязанской (30), Саратовской(31) областей, а также Республики Башкортостан (31), Чеченской республики(32), республики Татарстан (32) и Санкт-Петербурга(34).

На третьем месте списка оказалась Свердловская область. В Екатеринбурге находится здание высотой 140 метров, в котором продаётся квартира на 39 этаже.

На втором месте предсказуемо — Московская область — высотка, привлекающая внимание, занимает 44 этажа, она построена в городе Красногорске.

На первом месте — Москва — в доме, которому досталось "золото" рейтинга, — продаётся квартира на 95 этаже.

Несмотря на то, что в первую десятку Новосибирск не попал, он все же обошёл соседей. Столица Сибири занимает 13 позицию, благодаря высотке из 27 этажей на улице Вилюйской.

Ниже в списке, на 14 месте, из "сибиряков" только Алтайский край. Квартиру на 26 этаже можно приобрести на улице Папанинцев.

Напомним, 3 октября Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске самые большие квартиры.