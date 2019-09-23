Новосибирск: события 25 октября

фото Pixabay.com, Александра Антощенко, Агаты Карасёвой

Конец рабочей недели будет богатым на события; мы собрали вместе все главные мероприятия дня, чтобы новосибирцы ничего не пропустили.

Открытие форума OpenBio-2019

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов даст старт деловому форуму OpenBio-2019, направленному на укрепление междисциплинарных связей в научном сообществе, содействие интеграции науки и бизнеса. Площадки форума объединяют экспозицию биотехнологических предприятий, научную конференцию молодых учёных, комплекс разноформатных встреч, детскую интерактивную научно-популярную часть.

Открытие форума пройдёт в Центре коллективного пользования Биотехнопарка Кольцово (улица Технопарковая, 8, зал «Атриум», первый этаж). Начало в 9:30.

Эксперты проверят «Сибирские Мальдивы»

Представители Центра гигиены и эпидемиологии Новосибирской области и Центра лабораторного анализа и технических измерений проведут плановые замеры на границе золоотвала. Согласно требованиям СанПиН, измерениям подлежит содержание в воздухе взвешенных веществ.

Также по просьбе рабочей группы по вопросам экологии и реализации природоохранной деятельности на территории Новосибирска будут произведены замеры мощности дозы гамма-излучения.

Начало мероприятия в 9:45 у шлагбаума ТЭЦ-5

Открытие нового асфальта и обновлённого сквера «Юбилейный»

В Искитимском районе состоится открытие объектов в рамках синхронизации двух нацпроектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКД 2.0) и «Жильё и городская среда». Участие в мероприятии примут начальник управления дорожного комплекса министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Эпов и начальник управления благоустройства министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Наталья Аббасова.

Отправная точка мероприятия – город Искитим, проспект Юбилейный, 22а. Начало в 11:30. Предусмотрен автотранспорт: отъезд от здания правительства Новосибирской области (со стороны улицы Свердлова) в 10:00.

Выездной день мэра

25 октября состоится выездное совещание мэра Новосибирска по строительству социальных объектов города – детских садов и школ. Также в этот день Анатолий Локоть посетит строительные площадки детских садов на улице В. Потылицина, 9/2 и улице Высоцкого 36/2, школы № 217 на улице В. Шевелёва, 3 и другие строящиеся социальные объекты.

Начало в 11:00 по адресу улица Кошурникова, 29/2.