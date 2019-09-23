Новосибирские блогеры сняли, как приставы на служебных авто едут под «кирпич»

Скриншот видео со страницы «Канал Новосибирский» в социальной сети «ВКонтакте»

Видео, на котором новосибирские приставы едут под запрещающий знак, установленный рядом со зданием УФССП, появилось в сети; на кадрах правоохранители агрессивно общаются с блогерами и называют их деятельность «доносительством».

Создатели группы «Канал Новосибирский» в социальной сети «ВКонтакте» выложили видео утреннего «рейда», проведённого у здания регионального УФССП на улице Красный проспект, 86/1. На кадрах видно, что рядом с Управлением установлен «кирпич» вместе с табличкой «Кроме служебного транспорта». Блогеры утверждают, что такое сочетание ограничивающих знаков в данном случае невозможно, и проезд мимо конструкции можно расценивать как нарушение.

Во время съёмки новосибирцы обращаются к водителям служебных машин УФССП с вопросом – почему те едут под «кирпич». На что автомобилисты либо игнорируют вопрос, либо отвечают по-хамски.

Спустя некоторое время к активистам вышел представитель Управления, представившийся Виктором Борисовичем. Мужчина настойчиво пытается выяснить у молодых людей, для чего они производят съёмку и какую организацию представляют. В разговоре с блогерами пристав сравнил их деятельность с доносительством.

Авторы видео отметили, что съёмку они передадут в УГИБДД Новосибирска, чтобы сотрудники проверили законность появления такого знака, а также выяснили, не нарушают ли приставы правила дорожного движения.

В пресс-службе УФССП Новосибирской области Сиб.фм не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, предложив направить письменный запрос на имя руководителя ведомства.

Напомним, в сентябре судебные приставы заблокировали на парковке автомобиль женщины, после чего арестовали транспорт за долги.